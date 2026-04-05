El alumno de 15 años que mató a un compañero en una escuela no es imputable

En medio de la conmoción que desató la trágica escena en una escuela de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, donde un alumno de 15 años asesinó de un disparo a otro de 13, se confirmó un aspecto clave vinculado con la punibilidad del agresor.

El país amaneció consternado este lunes tras conocerse que un estudiante de la Escuela Normal Mariano Moreno de San Cristóbal, ingresó armado, abrió fuego y mató a un adolescente.

Además de la víctima fatal, se registraron al menos dos heridos a causa de los perdigones disparado por el arma.

🔴 Un alumno entró armado al colegio en Santa Fe: mató a un compañero e hirió a otros dos



El grave hecho de violencia escolar conmociona a la provincia. Investigan cómo ingresó el arma y qué medidas se tomaron tras el episodio.



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Plazos

Ante el horror que invadió a la comunidad educativa, trascendió que el alumno autor de los disparos no es punible, ya que la reciente Ley Penal Juvenil entrará en vigencia dentro de seis meses.

Entre las principales modificaciones sancionadas por el Congreso de la Nación a fines de febrero, se aprobó bajar la edad de imputabilidad a 14 años, con una pena máxima de 15 años de prisión para delitos graves.

Cabe señalar que la promulgación de nuevo Régimen Penal Juvenil (Ley 27.801) en el Boletín Oficial fue el 9 de marzo, con una aclaración trascendental: la norma entrará en vigencia 180 días después de su publicación.

De esta manera, el autor de los disparos se encuentra exceptuado de la normativa por una cuestión de plazos.