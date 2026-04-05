AFA: Procesaron a Chiqui Tapia y Toviggino por una deuda de $ 19 mil millones

El juez penal económico Diego Amarante procesó y embargó este lunes al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio ‘Chiqui’ Tapia, y al tesorero de la entidad Pablo Toviggino, en la causa de presunta retención indebida de aportes.

La investigación judicial gira en torno a una deuda superior a $ 19.000 millones vinculada a obligaciones fiscales y previsionales.

Según expuso el magistrado, quien consideró que hay pruebas suficientes para avanzar en la causa, la AFA actuaba como agente de retención -IVA, Ganancias y aportes a la seguridad social.

⚖️ La Justicia citó a indagatoria a Chiqui Tapia y le prohíben salir del país



⚽ Tras una denuncia de ARCA, se investigan presuntas irregularidades en la retención y el depósito de impuestos y aportes previsionales.



🫵🏽 También deberá comparecer el tesorero de la AFA, Pablo… pic.twitter.com/TKoPQOHTyV — ANDigital (@ANDigitalOK) February 19, 2026

Esos montos se descontaban, pero según la acusación no se depositaban en tiempo y forma al Estado. El período investigado va de marzo de 2024 a septiembre de 2025, con decenas de hechos.

El expediente incluye registros bancarios de cuentas de la AFA, movimientos de dinero y transferencias, cheques y documentación contable, informes de ARCA, etc.

En términos penales, la práctica puede encuadrar como apropiación indebida de tributos, lo que encuadraría en un delito económico).

Embargo millonario

Asimismo, el embargo dispuesto es por $ 350 millones sobre los bienes de Tapia y Toviggino, quienes aseguraron que no hubo delito.

La defensa acotó que los pagos fueron regularizados y que existían normativas que permitían diferir los aportes.

El frente judicial contra la cúpula de la AFA también incluye la causa por la mansión de Pilar, con sospechas de testaferros, y el desvío de fondos al exterior.