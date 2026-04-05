Diputada exigió explicaciones a la Provincia tras el ciberataque a IOMA y posibles estafas

La diputada provincial del radicalismo Priscila Minnaard alertó por el ciberataque denunciado por IOMA y reclamó una explicación del Gobierno bonaerense.

En las últimas horas, la obra social informó la detección de un ataque cibernético que afectó los padrones de afiliación.

La preocupación central radicó en el riesgo de estafas que representó para los afiliados, ante eventuales pedidos de información y datos privados.

En este contexto, Minnaard se pronunció en redes sociales para exigir que la Provincia se pronuncie al respecto.

Además de tener que lidiar con los padecimientos de las coberturas incompletas y la falta de soluciones, es lamentable que los afiliados de #IOMA quedaran a merced de posibles estafas y fraudes. pic.twitter.com/ZUaa3ZWkEu — Priscila Minnaard (@PriscilaMinn) March 31, 2026

“Además de tener que lidiar con los padecimientos de las coberturas incompletas y la falta de soluciones, es lamentable que los afiliados de IOMA quedaran a merced de posibles estafas y fraudes”, apuntó la legisladora de la UCR.

Y subrayó: “Aunque el derecho a la salud no sea prioridad en la gestión, la Provincia tiene la obligación de dar una explicación y brindar respuestas sobre la problemática en la obra social”.

El ciberataque

Según un comunicado institucional, la alerta surgió cuando esta amenaza de ataque cibernético fue publicada por la firma Chronus Team, un grupo con antecedentes en México y América Latina, que fue vinculado a filtraciones de datos de organismos públicos. Ante lo cual, la obra social tomó la medida de resguardo de los datos afiliatorios.

“Es importante saber por parte de las personas afiliadas que la obra social nunca solicita información personal, claves, contraseñas, códigos de verificación, ni datos sensibles por teléfono, WhatsApp, redes sociales o mensajes no oficiales”, aclaró IOMA.

En ese sentido, alertó que existen falsos gestores que pueden contactarte con el fin de “actualizar el padrón”, “renovar credenciales” o “confirmar datos” para realizar traspasos fraudulentos o vaciar cuentas bancarias, por lo que compartimos el procedimiento recomendado ante cualquier acción o intento de contacto sospechoso.