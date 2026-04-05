De Paul: “Venimos a jugar al fútbol, no hacemos política”

En un contexto enrarecido por el procesamiento de la cúpula de la AFA, uno de los referentes de la Selección, Rodrigo De Paul, convocó a “unirse” de cara al Mundial y evitó entrar en polémicas.

“A veces somos un país que, en cambio de unirse, muchas veces destruye o genera polémicas. Que quede claro que nosotros somos jugadores de fútbol y venimos a jugar al fútbol, nosotros no hacemos política, no entendemos de esos lugares”, exclamó el futbolista tras la goleada del equipo albiceleste ante Zambia.

Cuando se le repreguntó a qué se refería, el jugar del Inter de Miami se apresuró en aclarar que no hablaba “de nada en en particular”.

“Venimos a jugar al fútbol y a defender el país en lo que sabemos, dentro de la cancha. Cuando tenemos un Mundial, quedan dos meses nada más, lo que tenemos que hacer es unirnos”, insistió.

En igual tenor, manifestó que “ganamos la Copa del Mundo porque el empujón que nos faltaba lo dio la gente, no queremos que se rompa eso. Nosotros somos jugadores de fútbol y tratamos de hacer lo mejor para ser convocados para la Selección. No es fácil ganar, y ganar dos veces es más difícil; para eso tenemos que estar todos unidos”.

⚽ Rodrigo De Paul marcó la cancha: “Venimos a jugar al fútbol, no hacemos política”



El mediocampista de la Selección Argentina salió al cruce de las polémicas y dejó un mensaje claro sobre el rol del equipo.



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“Esta selección dio muchos pasos, a partir de un punto de partida fuimos para adelante, y a dos meses de una Copa del Mundo lo mejor es no desinformar o desunir, tenemos que estar más juntos que nunca porque ser campeón del mundo es difícil. Queremos que nos juzguen y nos alienten por lo que hacemos en la cancha”, insistió De Paul.

Del mismo modo, reflexionó: “Entiendo que mucha de la polémica, cuando hay nombres con cierto peso dentro de la selección, vende un poco más, lo entiendo más que nadie al juego, pero no es el momento para desinformar, sino para estar todos juntos”.

“El mayor porcentaje de si ganamos o perdemos es nuestro, pero soy un convencido de que el poquito que nos faltaba nos lo dio la gente, ese empujón. Los vamos a necesitar otra vez y lo que más deseo es que estemos más unidos que nunca. Ese fue el mensaje de los referentes, porque nos costó mucho llegar a donde llegamos”, prosiguió.

“Que no se mezcle la política porque no somos políticos, no hicimos una carrera para estar en ese lugar, sino defender al equipo dentro de la cancha”, cerró.

