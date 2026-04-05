Adorni, en un “punto de no retorno”: El 70 % de la población pide su renuncia

Un estudio de la consultora Zuban Córdoba confirmó que las irregularidades que salpican al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, erosionan fuertemente su imagen, al punto de convertir la situación en un “punto de no retorno”.

“La imagen de Adorni entra en zona crítica, el caso impacta de lleno en la opinión pública y en el Gobierno. Los datos muestran desgaste de su imagen, instalación del tema en la agenda y rechazo creciente de la ciudadanía”, es una de las principales conclusiones.

Sin capacidad de respuesta ante los escándalos de los vuelos privados y las inconsistencias ante la aparición de propiedades e inmuebles no blanqueados en su declaración patrimonial, Adorni tiene un 66 % de imagen negativa y tan solo un 21,5 % a favor: “Una brecha contundente que deja su imagen en un punto de no retorno, la caída es fuerte y ya no admite matices”.

La imagen positiva del ministro coordinador se desploma, mientras que la negativa alcanza su punto más alto. La debacle coincide con la irrupción de los casos de corrupción, que marcan “un antes y un después en su evaluación pública”.

El estudio también corroboró que el caso “es masivo” y monopolizó la agenda pública, al graficar que más del 70 % escuchó o leyó sobre las denuncias.

Ante la ausencia de explicaciones, un 77,9 % de los consultados cree que el ministro debe explicar cómo paga sus viajes. “Estos números dejan en evidencia que la respuesta del gobierno fue insuficiente”, analizó Zuban Córdoba.

Respecto a la continuidad de Adorni, la consecuencia política es directa: el 70,4% está de acuerdo con que debería renunciar.

Sobre este punto, el 31,6 % solicita mostrar documentos públicamente: “El impacto en la imagen se convierte en una presión concreta para que deje el cargo”.

“Cuando se combinan imagen en caída, tema en agenda y desconfianza en la respuesta, el impacto deja de ser comunicacional y pasa a ser político. El Adornigate erosiona el poder y pega en el corazón del Gobierno”, sentenció el informe.