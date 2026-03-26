Reapareció Adorni y fingió decencia: “Vara alta” y “nada que esconder”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo este miércoles que “no tiene nada que esconder” y aseguró estar a “disposición de la Justicia” por la posible imputación de enriquecimiento ilícito y dádivas, en torno a subir a su esposa al avión presidencial, los paseos familiares a Punta del Este y lujosas propiedades no declaradas.

“Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno. No tengo nada que esconder. Estamos poniendo a disposición de la justicia y los organismos de control correspondientes toda la información que necesiten. Quiero dejar algo en claro, ningún otro Gobierno sostuvo una vara tan alta como la nuestra”, exclamó el funcionario.

En tren de autodefensa, sostuvo que “no son lo mismo que los que estuvieron antes y la gente lo sabe”, al tiempo que advirtió que no va a permitir que le den “clases de ética” aquellos que “viven del Estado desde que nacieron” o “los que se robaron un PBI”.

“Parece que nos olvidamos que vivimos en un país en el que un secretario de Obras Públicas revoleaba bolsos con plata y armas”, recordó el ministro coordinador en conferencia de prensa.

Visiblemente incómodo, Adorni sostuvo que todo lo que tiene está declarado” en cada uno de los organismos que corresponden y manifestó que no puede hacerse cargo de las “barbaridades” que se dijeron durante los últimos días.

“Lo de la casa de Martínez es que es parte de una operación política y mediática que se armó en pos de dañar al Gobierno, porque ni siquiera es una operación contra mí. Esto, claramente, es una operación contra el Gobierno, como hubo otras, ¿no? No estoy inaugurando la sesión de ataques al Gobierno, soy uno más en esta filita de ataques que estamos recibiendo”, matizó.

En cuanto al viaje familiar a Punta del Este en un avión privado se limitó a decir que “no tiene que explicar” porque fue un viaje de índole “personal”.

“Fueron vacaciones con mis hijos menores de edad y todos ustedes tuvieron el tupé de poner el video con mis hijos en la televisión, lo cual fue de bastante mal gusto”, bramó el titular de la mesa ministerial.

“De todas maneras no digo nada, me la aguanto, pero es un tema de mi vida privada; por lo tanto, si el día de mañana deseo repetirlo, probablemente vaya a donde sea, donde me sienta a gusto, cómodo y seguro con mi familia, pero es un tema estrictamente familiar”, insistió.

Por último, expuso que el presidente Javier Milei “no tiene que pedirle la renuncia, ni tampoco él presentarla”.

“Las renuncias siempre están a disposición desde que cada uno de nosotros fuimos nombrados. De hecho, acá tenés a los ministros que te lo pueden confirmar. Cuando el Presidente no nos requiera más o considere que tenemos que dar un paso al costado, lo damos, nos vamos a nuestras casas y habremos cumplido con lo que hicimos en el período que estuvimos en el Gobierno. Me parece que es un poco la postura de todos los que estamos acá, y así debe ser. No sé si habrá sido en otros gobiernos así, por lo que hemos visto públicamente, no”, completó.

Mientras Adorni hacía su descargo, Milei volvió a salir en su defensa al plantear que “la ignorancia es atrevida”.

La ignorancia es atrevida...

Si un conjunto de ignorantes, ya sea por falta de formación o por un claro déficit de IQ, son alimentados por las turbias operetas de la política, ello los puede llevar a ver fantasmas donde no los hay y caer en un ridículo de brutalidad... — Javier Milei (@JMilei) March 25, 2026

“Si un conjunto de ignorantes, ya sea por falta de formación o por un claro déficit de IQ, son alimentados por las turbias operetas de la política, ello los puede llevar a ver fantasmas donde no los hay y caer en un ridículo de brutalidad”, cerró el mandatario.

