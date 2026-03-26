Adorni se “olvidó” de declarar casa de lujo en barrio privado

La diputada nacional Marcela Pagano, separada de La Libertad Avanza, amplió su denuncia contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por enriquecimiento ilícito.

Vale reseñar que días atrás ya había accionado por la inclusión de la esposa del alto funcionario en el avión presidencial y por un viaje familiar a Punta del Este costeado con dinero del Estado, según reveló un propio amigo de Adorni.

Ahora, Pagano espetó: “Piedra libre para Adorni. El jefe de Gabinete no declaró una casa de lujo, hecha a nuevo, en un country premium”.

Piedra libre para Adorni!! El Jefe de Gabinete no declaró una casa de lujo, hecha a nuevo, en un country premium. No es un error administrativo, recordemos que es contador público! Y esto también lo van a adjudicar a la IA? #nostomandeboludos #CASTA amplié mi denuncia por… pic.twitter.com/fltV3RmrE5 — Marcela Pagano (@Marcelampagano) March 19, 2026

“No es un error administrativo, recordemos que es contador público ¿Y esto también lo van a adjudicar a la IA?”, ironizó.

Y tras confirmar que amplió su denuncia, disparó los hashtags: “#nostomandeboludos” y “#CASTA”.

