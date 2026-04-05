La ignorancia de Martín Menem sobre Malvinas: “Fue allá por el ochenta y pico”

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, protagonizó un lamentable episodio durante el acto oficial del Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas, ya que el dirigente riojano no logró precisar el año del inicio del conflicto bélico.

“Estamos conmemorando a los caídos en Malvinas, que fue el día del desembarco allá en el 80 y pico… así que vamos a estar siempre acá”, dijo el líder parlamentario durante una rueda de prensa.

😬 Papelón de Martín Menem: no sabe cuándo fue la Guerra de Malvinas



El titular de Diputados cometió un insólito error durante el acto oficial: habló del conflicto sucedido “allá por el ochenta y pico”.



👉 La frase generó críticas en pleno homenaje a los caídos y volvió a… pic.twitter.com/Vl7A8r5feO — ANDigital (@ANDigitalOK) April 3, 2026

Acto seguido, sostuvo que “vamos a sostener el reclamo sobre las Islas como lo ha hecho el Presidente desde el día que asumió”.

Vale mencionar que el acto central fue encabezado en la Plaza San Martín por el presidente Javier Milei, acompañado por buena parte del Gabinete, con Manuel Adorni, Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Alejandra Monteoliva y Mario Lugones, entre los presentes.

🇦🇷 Así fue el abrazo de Milei a Adorni en pleno acto por Malvinas



El gesto del Presidente en Plaza San Martín, en el 44° aniversario del inicio de la guerra, es una clara señal política en medio de los escándalos de corrupción que envuelven al jefe de Gabinete.



👉 La secuencia… pic.twitter.com/UgQAohLoiQ — ANDigital (@ANDigitalOK) April 2, 2026

Se trata de otra foto que intentó mostrar cohesión en las filas libertarias, en el peor momento del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, apuntado por presunto enriquecimiento ilícito.

