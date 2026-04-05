domingo 05 de abril de 2026 - Edición Nº4397

Política | 3 abr 2026

1982 – 2 de abril – 2026

La ignorancia de Martín Menem sobre Malvinas: “Fue allá por el ochenta y pico”

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación tuvo un insólito fallido en la previa del acto central en homenaje a los veteranos y caídos.

El titular de la Cámara baja, junto al Presidente de la Nación.
TAGS: MARTIN MENEM, MALVINAS, PAPELON, DíA DEL VETERANO, FALLIDO

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, protagonizó un lamentable episodio durante el acto oficial del Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas, ya que el dirigente riojano no logró precisar el año del inicio del conflicto bélico.

“Estamos conmemorando a los caídos en Malvinas, que fue el día del desembarco allá en el 80 y pico… así que vamos a estar siempre acá”, dijo el líder parlamentario durante una rueda de prensa.

Acto seguido, sostuvo que “vamos a sostener el reclamo sobre las Islas como lo ha hecho el Presidente desde el día que asumió”.

Vale mencionar que el acto central fue encabezado en la Plaza San Martín por el presidente Javier Milei, acompañado por buena parte del Gabinete, con Manuel Adorni, Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Alejandra Monteoliva y Mario Lugones, entre los presentes.

Se trata de otra foto que intentó mostrar cohesión en las filas libertarias, en el peor momento del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, apuntado por presunto enriquecimiento ilícito.
 

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