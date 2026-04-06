Melconian calienta el debate: “El Gobierno no tiene un régimen cambiario definido”

El expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian, desestimó el exabrupto del ministro de Economía, Luis Caputo, respecto de la insistencia de algunos analistas en la necesidad de devaluar.

“A mí me gustaría cagar a patadas en el culo a tantos... que miren un poco alrededor, que tienen un montón”, disparó el economista.

En igual tenor, dijo que no le agradó el tono ni el lenguaje de la expresión, puesto que “un ministro tiene que tener un overol político y un overol profesional”.

¿Devaluación en agenda?

Acto seguido, manifestó en declaraciones a Radio Mitre que “ningún especialista serio está evaluando la devaluación como una propuesta” única de gestión.

Luego puso de relieve que “todavía no hay un régimen cambiario definitivo” y calificó a la administración de Javier Milei como un “gobierno de transición”.

Incertidumbre en el mediano plazo

De todos modos, reconoció el mérito de “reducir la inflación desde un 300 % hasta un 25 %”, aunque aclaró que la cifra actual todavía representa un “problema”.

“Si hoy no estamos en crisis, es por el campo y Vaca Muerta”, acotó y finalmente recordó que “el Banco Central compra dólares pero no acumula reservas”.