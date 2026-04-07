Los viajes y las propiedades de Adorni: Citan a declarar a un exfutbolista

El fiscal Gerardo Pollicita ordenó este lunes profundizar la investigación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con nuevas medidas de prueba, enfocadas en su patrimonio y los viajes al exterior.

Respecto a los bienes, Pollicita solicitó el historial completo de los inmuebles vinculados a Adorni para determinar cómo los compró, cuánto valían realmente y quién figuraba como titular en cada momento.

El objetivo es detectar si hubo incremento patrimonial injustificado, luego de que polémica que generó la aparición de dos mujeres quienes oficiaron como prestamistas para que el ministro coordinador comprara su departamento de Caballito.

🏢 Manuel Adorni registró un departamento en Caballito por USD 230 mil con préstamos particulares



La maniobra, que involucra financiamiento privado para una propiedad en ese barrio porteño, volvió a poner el foco en la gestión del jefe de Gabinete y sus vínculos financieros.… pic.twitter.com/AET7aqXMXt — ANDigital (@ANDigitalOK) March 30, 2026

Por otra parte, el fiscal requirió datos a Migraciones y aerolíneas, a fin de reconstruir destinos reales, fechas, escalas y rutas y quién pagó los viajes.

En concreto, la Justicia investiga entre 15 y 19 viajes internacionales desde que Adorni se convirtió en funcionario nacional. La última controversia estalló por el viaje que Adorni y su familia habría realizado a Aruba, cuando ya se desempeñaba como vocero del presidente Javier Milei.

Asimismo, Pollicita reclamó un cruce de información económica para cotejar con declaraciones juradas, movimientos bancarios y registros aduaneros.

El propósito es reconstruir el movimiento económico de Adorni, en el marco de la etapa de recolección de pruebas, con el objetivo de obtener mayor precisión en la evidencia.

Un exjugador citado a declarar

También fue citado a declarar al exfutbolista Hugo Morales -dueño anterior del departamento en Caballito-, al tiempo que convocó a la escribana que intervino y certificó la operación.

La medida apunta directamente a detectar posibles maniobras irregulares o precios inconsistentes, como así también la información de consorcios y gastos de propiedades.

En el plano económico, Adorni participó de la reunión de Gabinete en Casa Rosada, donde recibió el respaldo pleno de Milei.