Melconian comparó a Caputo con Maravilla Martínez: “Está picando el penal al pedo”

El economista Carlos Melconian cuestionó duramente el marketing político del gobierno de Javier Milei, a la vez que arremetió contra el ministro Luis Caputo por presagiar un triunfo electoral de La Libertad Avanza en 2027.

En declaraciones a Infobae, Melconian se refirió al desempeño de Gobierno en las elecciones de medio término del año pasado. “Me saco el sombrero, al Gobierno lo ayudo el voto anti”, analizó.

“Eso sirve para ganar, pero un país no se construye con el voto anti”, remarcó el exdirector del Banco Nación durante la presidencia de Mauricio Macri. Y acotó: “Siguen apelando al kirchnerismo”.

💰 @CarlosMelconian: “El Gobierno de Milei es de transición y aún no tiene un régimen cambiario definido”



El extitular del Banco Nación advirtió sobre la falta de un esquema cambiario claro y cuestionó el rumbo económico actual.



👉 También habló de inflación, reservas y el rol… pic.twitter.com/xxiIevQxIJ — ANDigital (@ANDigitalOK) April 4, 2026

También se refirió a los primeros movimientos en el espectro opositor rumbo a los comicios ejecutivos del próximo año, e instó a “mirar para adelante y ofrecer una alternativa”.

“Quien quiera ponerse enfrente, ya tiene que pensar en el posmileísmo, qué viene atrás de esto y qué es superador de esto, ratificando el rumbo”, argumentó, y advirtió que “Argentina está enferma de péndulo”.

Por otra parte, Melconian cruzó al ministro de Economía por su frase irónica cuando le preguntaron por el escenario electoral en 2027. “El año que viene será un paseo por el parque”, se regodeó Caputo.

Un penal picado

Al respecto, trazó una curiosa comparación con el yerro del futbolista de Racing, Adrián ‘Maravilla’ Martínez, quien erró un penal frente a Independiente y fue la cara de la derrota en el último clásico de Avellaneda.

“De la misma manera que no tenés que sobrar el penal, es que faltando un año digas que va a ser un paseo”, contrapuso Melconian sobre los dichos de Caputo, y subrayó: “Está picando el penal al pedo faltando un año”.