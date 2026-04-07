Adorni hipotecó otro departamento por USD 100.000 que le prestaron dos mujeres

En el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la adquisición de propiedades, surgió un nuevo dato sobre el el jefe de Gabinete, Manuel Adorni: hipotecó otro departamento por 100.000 dólares en la Ciudad de Buenos Aires.

La información se desprende de un documento del Registro de la Propiedad Inmueble porteño, que detalla que el funcionario obtuvo un préstamo por ese monto, en una operación que vuelve a poner el foco en su patrimonio.

El departamento hipotecado en la Ciudad de Buenos Aires

Se trata del inmueble ubicado en la calle Asamblea al 1100, donde Adorni residía junto a su familia. Según consta en los registros oficiales, el crédito fue otorgado el 14 de noviembre de 2024.

El dinero provino de dos mujeres: Graciela Isabel Molina, quien habría aportado 85.000 dólares, y Victoria María José Cancio, quien completó el monto restante. Ambas habrían actuado como prestamistas en la operación.

Al igual que en la compra del departamento en el barrio de Caballito, intervino la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien certificó la transacción.

⚖️ Caso Manuel Adorni: citan a declarar a un exfutbolista por sus viajes y propiedades



La Justicia avanza en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y busca determinar quién financió los viajes y cómo se adquirieron los inmuebles del funcionario.



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La investigación judicial sobre el patrimonio de Adorni

El caso se da en paralelo a una investigación judicial que busca determinar posibles inconsistencias entre los ingresos del funcionario y la adquisición de propiedades.

En ese marco, el fiscal Gerardo Pollicita dispuso una serie de medidas para analizar el patrimonio y los movimientos de Manuel Adorni.

Además, fueron citados a declarar el exfutbolista Hugo Morales —exdueño del departamento de Caballito— y la escribana Nechevenko, por su intervención en las operaciones inmobiliarias.