“Las mujeres son mi debilidad”, la frase de un diputado en el debate de La Ley de Glaciares

Antes de que comenzara el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales en la Cámara de Diputados, el legislador de La Libertad Avanza, Nicolás Mayoraz, no se percató de que el micrófono estaba abierto y lanzó la particular frase.

“Vamos a aceptar las autoridades, haciendo una excepción. Viste, las mujeres son mi debilidad. Vienen dos chicas y me lo piden”, dijo el legislador mientras sus colegas ultimaban detalles para iniciar el debate parlamentario.

“Micrófonos abiertos”:

Porque se estaba empezando a tratar Ley de Glaciares y un un diputado dijo: “Vamos a aceptar, las mujeres son mi debilidad y me lo piden” pic.twitter.com/pDPxobwVWC — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) April 7, 2026

Momento del debate sobre la Ley de Glaciares

El oficialismo busca sancionar este miércoles modificaciones a la Ley de Glaciares, con el objetivo de habilitar actividades económicas en regiones actualmente protegidas.

La normativa vigente protege ecosistemas frágiles, por lo que los cambios propuestos generan rechazo entre organizaciones ambientalistas, que advierten sobre un posible avance de la actividad minera en zonas preservadas.

Reacciones y contexto de la iniciativa

La frase de Mayoraz se volvió viral rápidamente, y abrió un debate sobre el comportamiento de legisladores durante el tratamiento de proyectos sensibles.

El legislador José Peluc, titular de la comisión de Recursos Naturales, intentó retomar el orden del plenario tras el comentario. La situación refleja la tensión que genera la Ley de Glaciares y la importancia del debate parlamentario sobre la protección ambiental en Argentina.