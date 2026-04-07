Ley de Glaciares: El oficialismo pidió sesión especial para tratar la reforma

El bloque de diputados de La Libertad Avanza solicitó una sesión especial para el miércoles 8 de abril con el objetivo de tratar la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados.

El proyecto de Ley de Glaciares propone redefinir las áreas consideradas como glaciares y zonas periglaciales, con el fin de habilitar actividades económicas en regiones que actualmente se encuentran protegidas por la normativa vigente.

Cuándo se debatirá la reforma de la Ley de Glaciares

Antes del tratamiento en el recinto, el martes 7 de abril se realizará un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales para emitir dictamen sobre la reforma de la Ley de Glaciares.

El oficialismo confía en reunir los votos necesarios con el apoyo de bloques aliados para aprobar la iniciativa, que cuenta con media sanción del Senado.

🏛️ Audiencia pública caliente en Diputados por la Ley de Glaciares



😡 Ambientalistas rechazan los cambios del Senado por favorecer al sector minero. Bronca en expositores: solo pueden hablar 200 de 102 mil inscriptos.



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El rechazo a la reforma de la Ley de Glaciares

La reforma de la Ley de Glaciares genera un fuerte rechazo por parte de organizaciones ambientalistas, que advierten sobre un posible avance de la actividad minera en zonas protegidas.

La polémica se intensificó a fines de marzo, durante las audiencias públicas realizadas en la Cámara de Diputados. Allí, cientos de especialistas y representantes de distintos sectores expusieron su postura sobre los cambios propuestos.

Según denunciaron los detractores, las modificaciones podrían habilitar inversiones extractivas en áreas periglaciales, lo que implicaría riesgos ambientales significativos.

El impacto ambiental y el acceso al agua

En las últimas horas, integrantes de la comunidad científica internacional alertaron que la aprobación de la reforma de la Ley de Glaciares podría afectar el acceso al agua potable para más de 7 millones de personas en Argentina.

Los especialistas sostienen que los glaciares y el ambiente periglacial cumplen un rol clave como reserva estratégica de agua dulce, por lo que cualquier cambio en su protección podría tener consecuencias a largo plazo.