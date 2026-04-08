Estados Unidos: Donald Trump anuncia una tregua de 14 días con Irán y negocian reabrir el Estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una tregua de 14 días en el conflicto con Irán tras semanas de creciente tensión en Medio Oriente. La decisión implica una pausa en los bombardeos y abre una ventana para avanzar en negociaciones diplomáticas.

El objetivo central del acuerdo es garantizar la reapertura del Estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio energético mundial por donde circula una parte significativa del petróleo global.

Tregua condicional y negociación

Según explicó Trump, la tregua está sujeta a que Irán detenga sus ataques con misiles y avance en una propuesta de negociación que fue presentada a través de mediadores internacionales, entre ellos Pakistán y Omán.

El mandatario indicó que recibió un plan de diez puntos que considera una “base viable” para alcanzar un acuerdo más amplio y una posible paz duradera en la región.

Cambio de postura tras semanas de tensión

El conflicto, que ya lleva seis semanas, había escalado con amenazas de ataques a infraestructura crítica por parte de Estados Unidos. Sin embargo, en un giro inesperado, la administración Trump optó por suspender las operaciones militares antes del vencimiento del ultimátum inicial.

De acuerdo con fuentes oficiales, la Casa Blanca considera que los principales objetivos militares ya fueron alcanzados, lo que facilitó la decisión de pausar la ofensiva.

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A pesar del anuncio, Trump fue contundente al advertir que, si no se registran avances concretos en las negociaciones, Estados Unidos retomará los ataques con una intensidad “nunca antes vista”.