Caputo acusó a periodistas de mentir y defendió los números del Gobierno

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, volvió a apuntar este martes contra un sector del periodismo, al que acusó de “mentir” sobre la situación económica. En ese marco, defendió los datos oficiales de consumo e inflación y aseguró que no reflejan el escenario de crisis que describen algunos medios.

Fue al exponer en el marco del Atlantic Council “El punto de inflexión de Argentina: Aceleración del despegue económico”, un evento que reunió a los líderes del sector público y privado para analizar el proceso de reformas en el país.

Durante su discurso, el funcionario hizo hincapié en que “se está viendo la resistencia de un sector del periodismo que está intentando instalar una situación que lejos tiene que ver con la realidad”.

“La realidad son los datos que no mienten: estamos en récord histórico del Producto (el año pasado crecimos 4,4 %) y del nivel del Estimador Mensual de la Actividad Económica, que en la serie original diciembre 2025 versus diciembre 2023 creció 10,3 %”.

¿Qué datos mostró sobre consumo?

En esta línea, Caputo precisó que, en relación al año 2024, se registraron récords históricos de crecimiento en el consumo privado y en las exportaciones de casi 8 %. “También estamos en récord de exportaciones de economía del conocimiento con USD 10.000 millones de dólares y se registró la menor pobreza en los últimos siete años”, añadió.

Además, el titular de la cartera económica mencionó que se alcanzó un récord en el patentamiento de motos con un crecimiento de 44 % en el primer trimestre del 2026, mientras que las exportaciones de las PyME subieron 28 %, destacándose las manufacturas de origen industrial con un incremento de 62 por ciento.

¿Respaldo de la ciudadanía?

“También hemos bajado impuestos por 2 puntos y medio del Producto; sacamos el impuesto país, derechos de exportación, aranceles de importación, bienes personales, a la transferencia de inmuebles y más. Este es el camino y por eso la gente lo revalidó en las urnas el año pasado”, detalló.

En relación a la reforma laboral, el ministro explicó que permitirá generar “una mayor formalización que va a implicar una mayor recaudación y nos va a permitir seguir bajando impuestos”.

Disertación completa del Ministro de Economía, @LuisCaputoAR, en la conferencia del @AtlanticCouncil. pic.twitter.com/NH5tmmCtum — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) April 7, 2026

Además, ponderó la presentación de la Ley de Inocencia Fiscal que “va a permitir desarrollar el mercado de capitales en la Argentina al servicio de la economía real. Queremos que el ahorro se canalice hacia la inversión. Porque el crédito es el motor del crecimiento”.

Logística

Asimismo, Caputo anticipó que en junio estarán licitados los 9.000 kilómetros de los corredores viales y que se realizarán obras en donde circula 80% del tránsito del país. “Estamos trabajando en concesionar 12.000 km más de rutas nacionales y también transfiriendo rutas provinciales, muchas de ellas con financiamiento. La infraestructura vial en la Argentina en los próximos dos años va a tener un cambio fenomenal”, aseguró.

En la misma línea, garantizó que el Gobierno avanzará en la concesión del Belgrano Cargas y en el proceso de licitación de la Hidrovía: “Eso para nosotros es bajar el costo argentino. Estamos atacando el costo argentino bajando impuestos, regulaciones y mejorando la logística”.

Inversión

Finalmente, Caputo destacó los niveles de inversión extranjera directa, entre los cuales mencionó que ya se presentaron “más de 35 proyectos en el RIGI por un equivalente a 80.000 millones de dólares”.

“Hemos aprobado un tercio por 27.000 millones de dólares que van a generar 36 mil puestos de trabajo directos. El mayor riesgo es perderse la oportunidad de invertir en Argentina, que es el país que mejor le va a ir en los próximos 30 años”, concluyó.