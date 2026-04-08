Polémica por los créditos de privilegio: Cachanosky condenó la “gran hipocresía” del Gobierno

El economista Roberto Cachanosky sentó postura en torno a las líneas de crédito hipotecario del Banco Nación, presuntamente preferenciales, a las que accedieron funcionarios y dirigentes de La Libertad Avanza.

“Mucho motosierra, anarcocapitalismo y anticasta, pero los funcionarios de este Gobierno se tiran de cabeza a conseguir créditos de privilegio de un banco estatal”, bramó.

“Se tiran de cabeza”

“Un Gobierno que quiere que desaparezca el Estado, ellos dicen que son anarcocapitalistas, y que el Estado es lo peor y que la casta tiene beneficios, resultan que aparecen estos créditos que tiene el Banco Nación, que todavía no fue privatizado obviamente, y se tiran de cabeza a buscar todos estos créditos que son especiales para la casta, para funcionarios públicos”, arremetió.

Mucho motosierra, anarcocapitalismo y anticasta, pero los funcionarios de este gobierno se tiran de cabeza a conseguir créditos de privilegio de un banco estatal. pic.twitter.com/gPVbahajCM — Roberto Cachanosky (@RCachanosky) April 2, 2026

A través de un video publicado en sus redes sociales, el analista económico recordó que “además son funcionarios públicos que pueden durar muy poco tiempo porque en este Gobierno los echan con una facilidad impresionante”.

“Por lo tanto entran, sacan el crédito, a los cinco meses no son más funcionarios porque los rajaron o porque renunciaron o por lo que sea, y sin embargo se quedaron con el crédito hipotecario”, fustigó.

“Gran hipocresía”

“Me parece que hay una gran hipocresía. Todo el discurso, la motosierra, ‘viva la libertad carajo’, ‘vamos a cerrar todo’, ‘vamos a privatizar’, ‘la casta’, etcétera”, enumeró.

“Y resulta que este privilegio que es solo para los funcionarios del Estado, los tipos van y se tiran de cabeza con una desesperación fenomenal”, remató Cachanosky.