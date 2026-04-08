Enriquecimiento ilícito de Adorni: la escribana declaró y evitó a la prensa

La escribana Adriana Nechevenko de Schuster, profesional que validó las escrituras de los dos inmuebles que posee a Manuel Adorni en el barrio porteño de Caballito y en un country de Exaltación de la Cruz, se presentó este miércoles ante el fiscal Gerardo Pollicita y no dio declaraciones a la prensa.

“Ya contesté las preguntas”, fue lo único que atinó a decir antes de ingresar al vehículo que la esperaba en los Tribunales de Comodoyo Py.

Vale informar que el lunes próximo deberán declarar las dos mujeres mayores que le habrían prestado 200 mil dólares al funcionario, lo que permitió cubrir aproximadamente el 87 % del valor de un departamento en la calle Miró al 500 en la Ciudad de Buenos Aires.

Previamente, dentro del edificio tribunalicio, la profesional aclaró que no hubo “ninguna irregularidad” en las operaciones de compraventa de propiedades del alto funcionario libertario.

-Como explica que dos jubiladas le dieron plata a Adorni para una casa?

+Después nos vemos

-Usted hace milagros, tiene que explicar

+No voy a explicar absolutamente NADA



La escribana de Adorni inspira mucha confianza por suerte

TODOS PRESOS pic.twitter.com/IHyj9YXsqw — TUGO News (@TugoNews) April 8, 2026

En cuanto al origen del dinero utilizado por Adorni para semejante inversión, intentó ser terminante: “Eso pregúntenle a él”.

“No hubo préstamo de dinero en efectivo sino que se trató de una hipoteca normal sin ningún problema”, sumó.

Finalmente, dijo que “todas las operaciones están explicadas” y sobre sus siete visitas a la Casa Rosada, expresó: “No lo puedo decir, a mi cliente no le gustaría que yo lo diga”.

