Kicillof criticó a Milei en Gonzales Chaves: “Vinieron a destruir el Estado”

Durante un acto en la localidad de De la Garma, Axel Kicillof entregó 10 viviendas destinadas a personal policial y puso en funcionamiento una ambulancia de alta complejidad y una combi para transporte escolar.

Las casas forman parte de un proyecto de desarrollo urbano en el distrito, donde la Provincia ya había adjudicado otras 10 unidades para fomentar el arraigo local.

Con una inversión de $409 millones, las viviendas cuentan con dos dormitorios, cocina-comedor y lavadero.

Críticas al Gobierno nacional

En ese contexto, Kicillof apuntó contra la gestión de Javier Milei y cuestionó el enfoque económico del Gobierno.

“Vinieron a destruir el Estado y lo están haciendo”, afirmó el mandatario bonaerense.

Además, agregó: “Mientras en el mundo se discuten las dificultades para acceder a la vivienda, en nuestro país nos dicen que lo va a resolver el mercado”.

El impacto del ajuste en la población

El gobernador sostuvo que las políticas nacionales afectan directamente la calidad de vida de los argentinos.

“Es muy difícil encontrar a alguien que haya mejorado su situación como consecuencia de las políticas de Javier Milei”, remarcó.

En esa línea, aseguró que el impacto del ajuste “no ha sido aún peor” gracias a la intervención del Estado provincial en áreas clave como vivienda, salud y educación.

Inversión en salud, educación y servicios

Durante la jornada, también se entregó una ambulancia —la número 429 desde el inicio de la gestión— destinada a la atención de pacientes críticos.

Además, se incorporó una combi 0 kilómetro para el traslado de estudiantes y un camión para la gestión de residuos sólidos urbanos, junto con equipamiento e indumentaria para trabajadores municipales.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, destacó que ya se entregaron más de 380 viviendas a efectivos policiales y que hay otras 216 en ejecución.

Respaldo local y cierre del acto

La intendenta Lucía Gómez valoró las obras y aseguró que representan “un gran impulso para el distrito en un contexto de crecientes necesidades y recursos limitados”.

En el cierre, Kicillof volvió a marcar diferencias con el Gobierno nacional y planteó la necesidad de “priorizar el empleo, la educación, la salud y la seguridad”.

“En la provincia de Buenos Aires no creemos en el ‘sálvese quien pueda’, sino en una comunidad solidaria organizada”, concluyó.