Puerta de Hierro, ¿zona narco?: Una nena baleada en la nuca en pleno festejo de Pascuas

Lo que debía ser una tarde de juegos y celebración terminó en una escena de terror: una adolescente de 13 años resultó herida de un disparo en la nuca durante un festejo de Pascuas en el barrio Puerta de Hierro, en el partido de La Matanza, tras quedar en medio de un violento tiroteo que se presume fue entre bandas narco.

El hecho ocurrió el pasado sábado en un predio ubicado en la avenida Crovara y la calle El Pindo, denominado “Las Tres T” (Tierra-Techo-Trabajo), donde se desarrollaban actividades recreativas para chicos del barrio organizadas por el padre Nicolás “Tano” Angelotti.

Según relataron testigos, el episodio se desató de forma repentina cuando dos facciones vinculadas al narcotráfico iniciaron un enfrentamiento armado a plena luz del día.

En medio de corridas, gritos y desesperación, un proyectil calibre .22 milímetros impactó en la parte posterior de la cabeza de la menor, que participaba del evento comunitario, una secuencia que generó pánico entre los presentes, en su mayoría niños y familias que habían concurrido al festejo religioso.

Ante la ausencia de patrullas en el momento del ataque (aparentemente había tres gendarmes, armados y con chalecos, pero no intervinieron), los propios vecinos auxiliaron a la víctima, llamada Emilia, y la trasladaron de urgencia al Hospital del Niño, en San Justo.

Según el último parte médico, la adolescente se encuentra fuera de peligro, una noticia que llevó algo de alivio pero no logró calmar la preocupación en el barrio.

“No es un hecho aislado”

El episodio volvió a encender las alarmas en Puerta de Hierro, una zona ubicada entre las localidades de Isidro Casanova, San Justo y Ciudad Evita, y que es señalada por vecinos y referentes sociales como uno de los puntos críticos en materia de inseguridad y narcotráfico en el Conurbano bonaerense oeste.

Desde la parroquia del barrio, referentes comunitarios expresaron su hartazgo por la situación: “Los chicos estaban festejando las Pascuas y terminaron cuerpo a tierra por las balas”, relataron testigos del hecho, quien advirtieron que “por un centímetro, literalmente, la bala no mató a Emilia”.

En ese sentido, advirtieron que la violencia territorial dejó de ser un hecho aislado y pasó a formar parte de la vida cotidiana.

Reclamo y bronca vecinal

Vecinos de La Matanza reclamaron una intervención urgente y sostenida del Estado, al considerar que la presencia policial resulta insuficiente frente al avance de las bandas.

“El barrio está entregado”, señalaron, al tiempo que exigieron políticas integrales que aborden el problema más allá de operativos esporádicos.

Investigación en curso

Hasta el momento no hay detenidos por el ataque. La UFI en turno del Departamento Judicial La Matanza trabaja en la identificación de los responsables del tiroteo que casi le cuesta la vida a la menor, pero no tienen a nadie identificado.

Sí consideran que el disparo pudo haber salido de grupos que se dedican al narcomenudeo y que se emplazan a menos de una cuadra del parque en cuestión.

El caso vuelve a poner en foco la problemática de la inseguridad en La Matanza y el impacto del narcotráfico en los barrios más vulnerables.

