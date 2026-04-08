PAMI: Médicos de cabecera suspenden la atención gratuita por falta de pago en el interior bonaerense

La crisis financiera que atraviesa el PAMI ha escalado un nuevo peldaño en la provincia de Buenos Aires. Debido a la falta de fondos para garantizar prestaciones básicas, médicos de cabecera de diversas localidades bonaerenses comenzaron a cobrar las consultas de forma particular, ante la imposibilidad de sostener el servicio por los reiterados atrasos en los pagos de la obra social.

Olavarría: El epicentro del conflicto

Uno de los puntos más críticos se registra en la ciudad de Olavarría. Por segunda vez en menos de cuatro meses, los profesionales de la salud denunciaron que no recibieron los honorarios correspondientes.

Esta problemática, lejos de ser aislada, se replica con la misma gravedad en distritos vecinos como Azul y Bolívar. Los profesionales aseguran que se encuentran "contra la espada y la pared" ante una deuda que ya consideran insostenible.

El impacto en los sectores más vulnerables

La interrupción de la cobertura golpea de lleno a quienes menos recursos tienen. Según testimonios de los propios médicos, esta situación afecta directamente a la economía de los adultos mayores:

“Es la cotidianidad que escuchamos; esto golpea al 90% de los jubilados que cobran la mínima”, relató una profesional de la zona en las últimas horas.

Facturación presentada y plazos vencidos

Desde el sector salud aclararon que no se trata de una falla administrativa de su parte. Los honorarios por los servicios brindados a los afiliados fueron:

Debidamente facturados.

Presentados en tiempo y forma ante las autoridades del organismo.

Sin embargo, los plazos de devolución ya se encuentran vencidos.

Atención como pacientes particulares

Ante la falta de respuestas oficiales y la urgencia por cubrir los costos operativos de los consultorios, los médicos nucleados en estas regiones informaron que, hasta que el PAMI no regularice la deuda pendiente, los afiliados serán atendidos bajo la modalidad de pacientes particulares.

Esto implica que los jubilados deberán abonar el valor de la consulta de su bolsillo para acceder a la atención médica, agravando aún más la situación de vulnerabilidad del sector pasivo en el interior de la provincia.