Paro de colectivos: la UTA confirmó una medida de fuerza para este jueves

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció este miércoles un plan de lucha que afectará el servicio de transporte público de pasajeros a partir de la medianoche. A través de un comunicado oficial, el sindicato informó que, tras vencer el cuarto día hábil de abril, las empresas no cumplieron con el pago íntegro de los haberes.

En consecuencia, el gremio liderado por Roberto Fernández resolvió iniciar una retención de tareas a partir de las 0 horas del jueves 9 de abril. La medida se llevará a cabo en aquellas empresas que no hayan cancelado la totalidad de los salarios de los choferes.

Los motivos de la medida de fuerza

El conflicto surge por la falta de acreditación de los sueldos en las cuentas de los trabajadores. Desde la UTA señalaron que "el salario tiene carácter alimentario" y que no pueden permitir que los choferes sean rehenes de las disputas financieras entre las empresas y el Estado por los subsidios.

"Los empresarios bajaron la frecuencia de los servicios, generaron malestar en los usuarios y violencia hacia nuestros representados", cuestionó la UTA.

¿Qué líneas dejarán de funcionar?

Bajo la modalidad de "retención de tareas", los trabajadores se presentarán en las cabeceras pero no saldrán a realizar los recorridos si el dinero no está depositado en su totalidad.

La huelga será de alcance nacional, afectando a las líneas de corta y media distancia con deudas salariales.

Se espera que en las próximas horas se defina el listado de líneas afectadas en el AMBA y el interior del país, según impacten los pagos pendientes.

Desde las cámaras empresariales advierten que la situación es crítica debido al retraso en el envío de fondos gubernamentales, mientras que los usuarios deberán buscar alternativas de transporte ante la inminente parálisis del servicio.