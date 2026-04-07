¿AMBA sin colectivos? Alertan por el inminente colapso del transporte público

La situación del transporte público en el AMBA atraviesa un momento crítico y crece la preocupación por una posible interrupción del servicio de colectivos.

Desde la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) advirtieron que el sistema es “inviable” ante la falta de fondos y el aumento de los costos operativos.

Falta de subsidios y problemas para pagar salarios

El titular de CETUBA, Marcelo Pasciuto, señaló que las empresas no cuentan con los recursos suficientes para cumplir con el pago de sueldos de los choferes, previsto para este miércoles.

Según estimaciones del sector, la falta de transferencia de fondos ronda el 60 % de los subsidios correspondientes a los primeros días del mes, además de deudas acumuladas de períodos anteriores.

“Hoy es el último día para acreditar el dinero. Si no giramos los recursos a los bancos hoy, los choferes no cobran mañana y el servicio se frena solo”, advirtió Pasciuto.

Reducción de frecuencias en los colectivos

Como consecuencia de la crisis, varias líneas de colectivos en el AMBA ya operan con una reducción de hasta el 30 % en sus frecuencias, una medida que podría profundizarse en las próximas horas.

Riesgo de colapso del servicio

Desde el sector alertaron que, de no recibir los fondos adeudados, será imposible sostener el sistema y garantizar el servicio.

“El sistema de transporte público está colapsado. No es una amenaza, es una realidad física. No hay recursos para mover las unidades”, graficó Pasciuto.

En ese sentido, planteó la necesidad de una reestructuración: “Si no reorganizamos el sistema para que atienda la demanda real y el subsidio llegue a quien lo necesita, esto va al caos”.

Además, remarcó que las empresas ya no tienen margen financiero: “Agotamos los descubiertos bancarios y no podemos sostener el sistema sin una actualización real de costos”.

¿Hay paro de colectivos en el AMBA?

Por el momento no hay un paro de colectivos confirmado en el AMBA. Sin embargo, las empresas advierten que, si no se acreditan los subsidios en las próximas horas, el servicio podría interrumpirse de forma gradual.