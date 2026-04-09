Política | 9 abr 2026
Reforma clave
Ley de Glaciares: el Gobierno celebró el “avance” y cargó contra “ecologistas empecinados”
La Casa Rosada destacó el respaldo político a la modificación de la normativa y defendió el impulso a inversiones mineras, mientras redobló críticas contra sectores ambientalistas que rechazan la iniciativa.
El Gobierno celebró la aprobación de la modificación en la Ley de Glaciares, una iniciativa que busca flexibilizar las restricciones sobre actividades productivas en zonas cordilleranas y potenciar inversiones, especialmente en minería.
Desde Balcarce 50 remarcaron el acompañamiento de aliados parlamentarios y defendieron la necesidad de “ordenar” el marco normativo vigente, al tiempo que apuntaron contra sectores ambientalistas a los que calificaron como “empecinados” por oponerse a la iniciativa.
De acuerdo a lo esgrimido por la Casa Rosada, se trata de una “reforma histórica, que aclara con precisión científica que se debe continuar protegiendo los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial que cumplen funciones hídricas, permitiendo, en función de evaluaciones técnico-científicas provinciales, la explotación de los minerales en los terrenos que estaban mal catalogados como glaciares y no formaban parte del objeto protegido de la ley".
Poder a las provincias
La Oficina del Presidente advirtió que la legislación vigente “era confusa y generaba interpretaciones absurdas que prohibían actividades mineras en general, incluso donde no había nada que proteger”.
En igual tesitura, indicó que “eso llevaba a conclusiones contrarias al artículo 41 de la Constitución (utilización racional de los recursos naturales) y al dominio originario de las provincias (artículo 124)”.
“Un reclamo histórico”
“Estos cambios comprenden un reclamo histórico de las provincias integrantes de la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y de la Mesa del Cobre (las mencionadas, Mendoza y San Juan)”, citó el oficialismo y destacó que “la reforma aprobada les devuelve a las provincias la competencia que les corresponde como legítimas titulares del dominio originario de sus recursos, permitiéndoles identificar, proteger y administrar sus reservas hídricas de manera eficiente, técnica y realista”.
Acto seguido, expuso que “al eliminar las distorsiones ideológicas y las trabas artificiales que impedían el progreso”, los cambios introducidos “reafirman que el cuidado genuino del ambiente y el crecimiento económico no son enemigos, sino motores complementarios de una Nación libre y próspera”.
April 9, 2026
Luego habló de “intentos de interferencia de organizaciones extranjeras que fracasaron” y dijo que “los ecologistas empecinados en impedir el progreso de la República Argentina volvieron a perder”.
Planteó que “las agendas que buscan impedir el progreso de los argentinos encontraron en este Gobierno su mayor enemigo”.
El Presidente les agradeció “a los diputados y senadores que acompañaron esta reforma” y expresó “un especial reconocimiento a los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) y Alfredo Cornejo (Mendoza), así como a la secretaria Legal y Técnica de la Nación, María Ibarzabal Murphy; al secretario coordinador de Minería y Energía, Daniel González y al secretario de Minería, Luis Lucero, y sus respectivos equipos, quienes, en conjunto, trabajaron durante un año en la elaboración y redacción de esta reforma”.
Chile, con la misma cordillera, genera 30 veces más que lo que generamos nosotros en minería. Todo porque estamos abrazados a los ambientalistas idiotas extremos. pic.twitter.com/QeydeWlCDu— La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) April 8, 2026
Finalmente, La Libertad Avanza habló de un “esfuerzo coordinado que permitió alcanzar un marco normativo claro, federal y técnicamente sólido” y consideró que, a partir de ahora, la Argentina “vuelve a tener un verdadero federalismo ambiental y una política inteligente y soberana para la explotación de sus recursos”.