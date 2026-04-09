Ley de Glaciares: Del Plá afirmó que solo el FIT se opone “al lobby megaminero”

En el marco del debate por la reforma de la Ley de Glaciares en el Congreso, la diputada nacional Romina Del Plá aseguró que el Frente de Izquierda es el único espacio que “se opone consecuentemente al lobby megaminero” impulsado por el Gobierno de Javier Milei.

“El proyecto del Gobierno de Milei está escrito por las empresas megamineras y pone en riesgo los glaciares, el ambiente periglaciar y el agua potable de nuestro país, afectando al menos a 7 millones de personas”, disparó Del Plá.

Comparto mi intervención completa en la sesión por la modificación de la Ley de Glaciares 👇https://t.co/dbM39hNxZD — Romina Del Plá (@RominaDelPla) April 9, 2026

Asimismo, dio cuenta que “por más que el lobby megaminero obtenga los votos, llamamos a profundizar la movilización popular para rechazar esta ley nefasta. Sigamos el ejemplo de Mendoza en 2019 y del Chubutazo en 2021/22 que dieron vuelta con la lucha proyectos de este tenor”

“Este proyecto es transversal a todos los bloques, excepto al Frente de Izquierda que se opone consecuentemente. El peronismo de Tucumán y Catamarca aportó al quórum, y diputados de Unión por la Patria votaron a favor. No son traidores, es la política pro-minera que siempre defendieron, y que estuvo detrás del veto de Cristina Kirchner a la Ley original en 2008”, sentenció.

En tanto, Pitrola dijo que “nos hablan de federalismo, pero esta es una de las leyes más unitarias: responde a un puñado de monopolios internacionales que imponen un régimen común de saqueo en todas las provincias”.

“Son los gobernadores mineros y sus bloques los que van a votar esta ley. Son quienes trajeron a Mekorot con contratos confidenciales con 12 provincias, la empresa responsable de contribuir con el genocidio palestino”, describió el legislador del PO.

El gobierno de Milei es incompatible con las aspiraciones populares. En cada movilización popular levantaremos las banderas del juicio politico para derrotar a este gobierno. pic.twitter.com/6Yug9xGW6v — Néstor Pitrola (@nestorpitrola) April 9, 2026

Así las cosas, exigió “que no vengan luego a presentarse como oposición a Milei: tenemos memoria y el pueblo también. Son los pueblos de las provincias los que arrancaron la ley de protección de glaciares después del chubutazo, serán ellos los que impondrán con su movilización y con su lucha la derogación de esta ley que compromete el agua hoy y especialmente de las futuras generaciones”.

