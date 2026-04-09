jueves 09 de abril de 2026 - Edición Nº4401

Política | 9 abr 2026

Vía libre a la minería

“Que se dedique al Riachuelo”: fuerte cruce de un gobernador peronista a Kicillof por la Ley de Glaciares

“El peronismo tiene que salir de la agenda del conurbano y tener una agenda más federal”, planteó el mandatario catamarqueño, Raúl Jalil, aliado a la Casa Rosada.

Raúl Jalil.
TAGS: PERONISMO, MINERIA, RAUL JALIL, LEY DE GLACIARES

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, volvió a marcar su postura dentro del peronismo, al tiempo que ratificó su rol de mandatario aliado a la Casa Rosada, máxime tras la modificación en la Ley de Glaciares.

“El peronismo tiene que salir de la agenda del conurbano y tener una agenda más federal”, exclamó, para luego dar cuenta que “no hay impacto más negativo para el medioambiente que la pobreza”.

En cuanto a la reforma de la Ley de Glaciares, dijo que “ha sido un buen avance. Los recursos naturales pertenecen a las provincias”. También manifestó que “Argentina necesita los dólares para ordenar la macro, tenemos que dejar de decir a todo ‘no’ porque es Milei, el peronismo tiene que salir de la agenda del no”.

“El RIGI ha generado algunas decisiones de procesos de inversión y que generó empleo, relación con los proveedores”, acotó en declaraciones a Gelatina.

Luego sostuvo que “la minería tiene que tener control ambiental” y “no hay sector que tenga más control”.

Los votos a la reforma

“Personalmente, le agradezco a los que votaron la ley de glaciares. Que Axel Kicillof se dedique a ver qué hacer con el Riachuelo. Nosotros nos vamos a dedicar a lo nuestro. Es un avance del federalismo”, enfatizó Jalil.

“Me hubiera gustado que el peronismo cambie la agenda y apoye este proceso”, admitió el mandatario catamarqueño.

Explotación minera

Del mismo modo, manifestó que “las provincias vecinas van a opinar. Hoy no podemos vivir sin minería. Tenemos inversiones por más de 8 mil millones de dólares”.

“Me hubiera gustado que más compañeros y compañeras míos hubiesen acompañado este proceso. No han acompañado los sanjuaninos, todas las provincias, y también tenemos que salir de la agenda del conurbano. Que los recursos hídricos los decida Axel con Jorge Macri”, insistió.

Finalmente, aseveró que “el Gobierno nacional está apostando a un cambio de la matriz económica muy profundo en muy poco tiempo. La ganadería y la minería están mejorando”.
 

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