“Que se dedique al Riachuelo”: fuerte cruce de un gobernador peronista a Kicillof por la Ley de Glaciares

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, volvió a marcar su postura dentro del peronismo, al tiempo que ratificó su rol de mandatario aliado a la Casa Rosada, máxime tras la modificación en la Ley de Glaciares.

“El peronismo tiene que salir de la agenda del conurbano y tener una agenda más federal”, exclamó, para luego dar cuenta que “no hay impacto más negativo para el medioambiente que la pobreza”.

En cuanto a la reforma de la Ley de Glaciares, dijo que “ha sido un buen avance. Los recursos naturales pertenecen a las provincias”. También manifestó que “Argentina necesita los dólares para ordenar la macro, tenemos que dejar de decir a todo ‘no’ porque es Milei, el peronismo tiene que salir de la agenda del no”.

“El RIGI ha generado algunas decisiones de procesos de inversión y que generó empleo, relación con los proveedores”, acotó en declaraciones a Gelatina.

Luego sostuvo que “la minería tiene que tener control ambiental” y “no hay sector que tenga más control”.

Los votos a la reforma

“Personalmente, le agradezco a los que votaron la ley de glaciares. Que Axel Kicillof se dedique a ver qué hacer con el Riachuelo. Nosotros nos vamos a dedicar a lo nuestro. Es un avance del federalismo”, enfatizó Jalil.

“Me hubiera gustado que el peronismo cambie la agenda y apoye este proceso”, admitió el mandatario catamarqueño.

Explotación minera

Del mismo modo, manifestó que “las provincias vecinas van a opinar. Hoy no podemos vivir sin minería. Tenemos inversiones por más de 8 mil millones de dólares”.

“Me hubiera gustado que más compañeros y compañeras míos hubiesen acompañado este proceso. No han acompañado los sanjuaninos, todas las provincias, y también tenemos que salir de la agenda del conurbano. Que los recursos hídricos los decida Axel con Jorge Macri”, insistió.

“Obviamente que va a haber problemas, pero como con la soja, con el maíz… tenemos que crecer. ¿Cómo puede ser que Chile exporte diez veces más que nosotros? En algo hemos fallado. El peronismo tiene que salir de la agenda del conurbano".@RaulJalil_ok en Demasiada Presión. pic.twitter.com/rpxykLRj4j — Gelatina (@somosgelatina) April 9, 2026

Finalmente, aseveró que “el Gobierno nacional está apostando a un cambio de la matriz económica muy profundo en muy poco tiempo. La ganadería y la minería están mejorando”.

