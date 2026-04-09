Vía decreto, Milei aumentó un 123 % el sueldo de Adorni y otros altos funcionarios

El Gobierno de Javier Milei oficializó por decreto un aumento salarial de hasta el 123 % para ministros, secretarios y subsecretarios, lo que también elevó el sueldo del jefe de Gabinete y vocero Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito. La medida genera polémica en medio del ajuste económico.

En concreto, se terminó el congelamiento salarial para los funcionarios del Gobierno y, desde el 2 de enero, lograron un exponencial aumento salarial, más concretamente del 123 por ciento.

Como ejemplo, vale mencionar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien en enero saltó a poco más de 7 millones de pesos y en mayo llegará a 8 millones de pesos.

Para justificar esta suba que también contempla a ministros, secretarios y subsecretarios, se blandió el decreto 931/2025, publicado el primer día hábil del año.

¿Cuánto cobrarán los funcionarios?

Los ministros, que hasta diciembre cobraban (siempre en bruto) $ 3.584.006, vieron cómo su salario escaló rápidamente a lo largo de los últimos meses.

De acuerdo a lo informado por el diario La Nación, el sueldo de enero pasó a ser de $ 7.129.501; el de febrero, $ 7.272.091; el de abril, que se percibe los primeros días de mayo, alcanzará los $ 7.902.331; y el de mayo ascenderá a $ 8.020.866.

En tanto, los secretarios −que hasta el sueldo de diciembre percibían $ 3.282.709− cobraron $ 6.530.145 por enero; $ 6.660.748, por febrero; recibirán $ 7.238.005 en mayo por el sueldo de abril; y pasarán a $ 7.346.575 el mes siguiente.

En tanto, los subsecretarios −que en diciembre cobraban $ 2.981.513− recibieron $ 5.930.989 por enero; $ 6.049.609 por febrero y $ 6.573.902 por abril. El sueldo de mayo (que se cobra a inicios de junio) llegará a $ 6.672.510.

El aval de Milei

El decreto fue firmado por Milei, el ministro del Interior, Diego Santilli y el jefe Gabinete, Manuel Adorni, que para ese entonces ya había incrementado su patrimonio en autos e inmuebles (sin declarar) a pesar de tener el salario congelado.