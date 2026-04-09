Robaban en Entre Ríos y cayeron en San Martín: Uno se escondía bajo el jacuzzi

Una banda acusada de cometer violentos robos en la provincia de Entre Ríos fue desarticulada en las últimas horas tras una serie de allanamientos realizados en el partido bonaerense de San Martín, donde tres sospechosos fueron detenidos con lo llamativo de que uno de ellos se escondía debajo del yacuzzi que tenía en su casa.

Ese es, din lugar a dudas, el dato más impactante del operativo ya que en rigor el sujeto fue hallado oculto en el compartimiento secreto debajo de la bañera, donde tenía agua y alimentos para permanecer algunos días allí, modalidad que no es nueva ya que hace poco más de un mes cayó un sujeto apodado “Iceman” en La Matanza.

Allanamiento en San Martín y hallazgo inesperado

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la DDI San Martín, en conjunto con la Policía de Entre Ríos, en el marco de una investigación por robos agravados ocurridos en la ciudad de Gualeguay, y los detenidos fueron identificados con las iniciales JDY, de 32 años de edad; CAR, de 61, y LAF, de 33.

Durante el allanamiento en la vivienda ubicada en la calle Intendente Alvear al 1900, del mencionado distrito de San Martín, en el Conurbano bonaerense noroeste, los efectivos lograron capturar a dos de los sospechosos, aunque el operativo dio un giro inesperado cuando detectaron una anomalía en el baño.

🚔 Lo buscaban por robo en Entre Ríos y lo encontraron escondido bajo un jacuzzi en San Martín



👉 El sujeto integraba una banda que cometió dos hechos violentos en Gualeguay.

👉 Se ocultaban en el Conurbano bonaerense noroeste



💬 ¿Hasta dónde llega la logística del delito hoy? pic.twitter.com/CxjKXI78Q2 — ANDigital (@ANDigitalOK) April 9, 2026

Sobre una bañera tipo jacuzzi observaron restos de polvillo y una estructura “floja”. Al removerla, descubrieron un compartimiento oculto de aproximadamente un metro y medio cuadrado, donde se encontraba escondido LAF.

El hombre tenía provisiones de agua y alimentos, lo que indica que el escondite habría sido preparado previamente para evadir a la Justicia.

Robos violentos en Entre Ríos

Según la investigación, la banda está acusada de cometer al menos dos hechos delictivos, ambos ocurridos en febrero y en Gualeguay.

El primero tuvo lugar el 1 de febrero, cuando una mujer de 62 años fue víctima de un violento asalto en su vivienda. Los delincuentes la golpearon en la cabeza, la ataron de pies y manos y le robaron cerca de $ 5 millones, joyas, un arma antigua y su automóvil.

El segundo hecho ocurrió el 27 de febrero, cuando un hombre de 39 años denunció el robo de US$ 3.500 y electrodomésticos tras un ingreso ilegal a su casa.

Investigación y detenciones

A partir del análisis de cámaras de seguridad, seguimientos y tareas de inteligencia, los investigadores lograron determinar que los sospechosos residían en la provincia de Buenos Aires.

Con esa información, se coordinó un operativo conjunto que permitió localizarlos y detenerlos en San Martín.

Tras el procedimiento, la Justicia dispuso el traslado de los acusados a Entre Ríos, donde quedaron a disposición de la Justicia local para avanzar con la causa por “robo agravado”.

El caso vuelve a poner en foco la modalidad de bandas delictivas que operan entre provincias y el nivel de planificación para evitar ser detectadas.

