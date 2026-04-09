Pasajes de lujo para Adorni y su esposa: el regreso de Nueva York costó USD 10.000 y se reservó desde Jefatura

Una investigación judicial puso al descubierto los detalles de los gastos de traslado del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti. Según la información proporcionada por la Justicia, los pasajes para el tramo de regreso de la pareja desde la ciudad de Nueva York superaron los 10.000 dólares y quedaron registrados bajo el paraguas administrativo del Estado.

El dato más fuerte que surge del informe es que la reserva de los boletos aparece asociada directamente a la cuenta “RESERVASPASAJES//JEFATURA.GOB.AR”. A pesar de que Angeletti no es funcionaria pública, su ticket fue emitido —al igual que el del jefe de ministros— bajo la categoría de “MISIÓN OFICIAL”, un sello que permite gestiones directas a través del sistema estatal Cytric, el software utilizado para la logística de los viajes gubernamentales.

El polémico desglose de los gastos de retorno

El reporte judicial detalla que el costo de los tickets de vuelta desde los Estados Unidos fue significativamente elevado. El pasaje de regreso de Manuel Adorni se facturó por 4.910,35 dólares, mientras que el de su esposa tuvo un costo superior, alcanzando los 5.154,55 dólares. En total, el desembolso por el retorno de ambos desde el aeropuerto JFK fue de 10.064,90 dólares. Ambos pasajeros compartieron el vuelo DL 115 de la aerolínea Delta, que aterrizó en Ezeiza el pasado 14 de marzo de 2026.

El uso de la estructura oficial bajo la lupa

La controversia radica ahora en la trazabilidad del gasto y el uso de los recursos públicos. Que una reserva privada de un familiar de un funcionario figure en el dominio oficial Jefatura.gob.ar bajo el concepto de "misión oficial" contradice los protocolos habituales de ética pública y el discurso de austeridad que promueve la Casa Rosada.

La Justicia intenta determinar si el uso de este canal oficial implicó un desembolso directo de fondos públicos o si se utilizó la estructura de la Jefatura de Gabinete para facilitar la logística de un viaje personal con beneficios de un viaje de Estado. Hasta el momento, el jefe de Gabinete no ha brindado una explicación oficial sobre por qué el regreso de su cónyuge quedó registrado en el sistema de facturación gubernamental.