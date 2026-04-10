La CGT marchará a Plaza de Mayo en la víspera del Día del Trabajador

La Confederación General del Trabajo realizará una movilización a Plaza de Mayo el próximo jueves 30 de abril, en la víspera del Día del Trabajador, con el objetivo de visibilizar la crítica situación económica y laboral que atraviesan distintos sectores.

El cosecretario general de la central obrera, Jorge Sola, confirmó la marcha tras una reunión del Consejo Directivo Nacional.

“El reclamo es por la caída del poder adquisitivo, la pérdida del salario y el endeudamiento familiar”, enumeró el referente sindical.

Asimismo, dio cuenta que el diagnóstico surge de un análisis de la situación socio-laboral en el país, donde detectaron un deterioro tanto en trabajadores formales como informales, además de monotributistas.

Cuándo será la movilización

La marcha se realizará el martes 30 de abril a las 15 horas en Plaza de Mayo. También está prevista una celebración religiosa en homenaje al Papa Francisco, a quien los dirigentes cegetistas destacaron por su vínculo con el mundo del trabajo y su defensa de los derechos laborales.

Reclamos por paritarias

El dirigente criticó la política salarial y consideró que el Gobierno impone límites en las negociaciones paritarias. En ese sentido, remarcó la necesidad de que los gremios puedan discutir salarios sin restricciones.

“Es importante la defensa irrestricta de la posibilidad de que cada gremio tenga una discusión libre en sus paritarias”, exclamó.

“Ajuste brutal”

Durante la conferencia de prensa, Sola cuestionó el rumbo económico del Gobierno y habló de un “ajuste brutal” que, según sostuvo, impacta en distintos sectores.

“Lo que está padeciendo la gente hoy es el ajuste brutal, que no es de ahora, viene sucediendo desde el mismo momento en que este Gobierno asumió”, bramó.

Reforma laboral

Además, cuestionó aspectos de la reforma laboral impulasada por la gestión de Javier Milei y advirtió sobre una posible “violación del principio protectorio del derecho del trabajo”.

