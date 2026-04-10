Falsas denuncias: “Nuestro sistema jurídico no funciona, destruye vidas”

La comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación, presidida por Gonzalo Guzmán Coraita (LLA), avanzó con el tratamiento al proyecto de ley de autoría de Carolina Losada (UCR), que propone modificaciones al Código Penal en materia de falsas denuncias. La iniciativa busca endurecer las penas previstas, elevándolas de 3 a 6 años de prisión cuando las falsas denuncias involucren situaciones vinculadas a violencia de género, abuso sexual o menores.

Nueva jornada contra las falsas denuncias en el Senado de la Nación, súmate: https://t.co/MnHDI8nLwX — Carolina Losada (@carolinalosada) April 7, 2026

Se trata de una temática muy sensible, coincidentemente esta semana con el lamentable fallecimiento de un niño de 4 años en Comodoro Rivadavia, con un trasfondo familiar de fondo en plena investigación.

En el marco de los testimonios de víctimas de falsas denuncias, Valeria López, aludió al martirio que atraviesa por haber sido separada de su hijo, bajo engaño, sumado al abuso de poder perpetrado por el padre del menor, un exfutbolista surgido en uno de los clubes importantes de Rosario y de paso por Estudiantes, Chacarita y Atlético Rafaela, entre otros.

“El caso de Ángel impactó muchísimo, el ejemplo de él, de Lucio Dupuy, es el reflejo de lo que expreso”, introdujo la mujer y sostuvo que “es muy triste que nadie realmente se dedique a investigar”.

En ese sentido, lamentó “que se tomen medidas extremas sin tomarse el tiempo de conocer quiénes son las partes”.

“Mi exposición en el Senado fue el reflejo de la realidad en la que vivimos muchos. No es solo un conflicto de padres, sino que es una forma de violencia institucional y psicológica hacia nuestros hijos”, reflexionó ante ANDigital.

Sufrimiento en primera persona

“Es importante remarcar eso porque hoy en día es lo que está en jaque constantemente. Que yo haya tenido la oportunidad de poder contarlo ayuda a que muchas personas que están pasando por lo misma situación encuentren esperanza de que en algún momento esto va a cambiar”, acotó Valeria.

Y resaltó: “Como madre y como parte puedo dar certeza que nuestro sistema jurídico no funciona, no investiga y a raíz de esto destruye vidas”.

“Yo hace un año y cuatro meses que vengo luchando por poder recuperar a mi hijo. Un año y cuatro meses que no voy a recuperar jamás porque el tiempo es lo único que no se recupera. Y con todo el dolor del mundo digo que cada día que pasa es un día que me pierdo de su crecimiento”, confesó.

Por último, rechazó que se tome “cada expediente de este tenor como un trámite más. Es triste, estamos hablando de niños que no tienen las herramientas para poder defenderse y por eso es nuestro deber hacer algo por ellos”.

Dictamen favorable

El presidente de la comisión explicó que, tras haber perdido estado parlamentario, el dictamen vuelve a ser puesto a consideración para su tratamiento.

En su intervención, la senadora Losada sostuvo que “es un proyecto que venimos trabajando desde 2022” y afirmó que “las falsas denuncias llenan de causas los tribunales y utilizan recursos del Estado, recursos que deberían ir a las verdaderas víctimas”.

“Las penas actuales son prácticamente inexistentes”, advirtió, para luego señalar que este tipo de denuncias “arruinan vidas”, señalando que las víctimas pueden ser personas de cualquier género.

La ley actual

Por su parte, el senador Daniel Bensusán (Justicialista) advirtió que, tal como está redactada la iniciativa, podría generar que “las víctimas tengan miedo de denunciar”.

Señaló además que en muchos casos no se logra acreditar el delito por tratarse de hechos ocurridos en el ámbito intrafamiliar, y remarcó que “denuncia falsa y falta de prueba no son lo mismo”.

Finalmente, el senador Luis Juez (LLA) felicitó a la senadora Losada y sostuvo que “las consecuencias que generan las falsas denuncias producen un perjuicio irreparable”.

Durante la reunión, el dictamen puesto a consideración de los senadores que integran la comisión recibió despacho favorable.