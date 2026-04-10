Pobreza en CABA: Una familia necesitó casi $1,5 millones en marzo para cubrir la canasta básica

La Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA) presentó los nuevos valores de las canastas de consumo, confirmando que la presión inflacionaria sigue golpeando el bolsillo de los porteños. Durante marzo de 2026, una familia tipo —compuesta por dos adultos y dos menores— necesitó $1.489.829 para superar la línea de pobreza.

Este valor, que corresponde a la Canasta Básica Total (CBT), registró una suba del 3,4% respecto a febrero. El informe detalla el presupuesto necesario para un hogar propietario de su vivienda, lo que significa que aquellas familias que deben afrontar un alquiler necesitan ingresos sustancialmente superiores para no ser consideradas pobres en el ámbito de la Ciudad.

📉 La inflación en CABA volvió a subir al 3% en marzo



🛒 El dato anticipa la tendencia alcista en los precios que podría mostrar el INDEC a nivel nacional la semana entrante



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La línea de indigencia y el costo de los alimentos

El reporte técnico también actualizó la Canasta Básica Alimentaria (CBA), el indicador que marca el límite de la indigencia. Según el organismo, ese mismo grupo familiar necesitó percibir $886.357 mensuales para cubrir exclusivamente sus necesidades nutricionales básicas.

El salto en los precios de los alimentos durante el primer trimestre del año continúa siendo el principal factor de vulnerabilidad para los sectores de menores ingresos. Con este dato, se confirma que el costo de la alimentación básica en la Capital Federal ya roza los 900 mil pesos, un valor que condiciona el consumo de otras áreas como salud o indumentaria.

Aceleración de precios en el primertrimestre

El incremento del 3,4% en las canastas durante marzo se ubicó por encima de la inflación general del distrito (3%), lo que demuestra que los productos de primera necesidad están sufriendo ajustes más agresivos que el promedio de la economía. Los rubros que más presionaron este mes fueron educación, por el inicio de clases, y los servicios públicos, tras la quita de subsidios.

Para los analistas económicos, que la CBT haya alcanzado el millón y medio de pesos en un hogar propietario es una señal de alerta sobre la erosión del poder adquisitivo. En el escenario actual, un gran sector de la clase media porteña se encuentra en una situación de "fragilidad", donde cualquier imprevisto económico puede empujarlos debajo del umbral de pobreza.

El impacto de las estadísticas nacionales del INDEC

Como es habitual, los números del IDECBA funcionan como un adelanto de lo que sucederá a nivel nacional. El próximo martes 14 de abril, el INDEC publicará el índice de precios y las canastas para todo el país, y se espera que la tendencia alcista detectada en la Ciudad de Buenos Aires se replique en el resto del Área Metropolitana (AMBA).

La consolidación de estos nuevos pisos de ingresos para la subsistencia marcará el ritmo de las próximas negociaciones salariales y la demanda de asistencia social, en un contexto donde el costo de vida en los grandes centros urbanos no muestra signos de desaceleración significativa.