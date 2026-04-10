La inflación en CABA subió al 3% en marzo y marca la tendencia que espera el INDEC

La Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires difundió este viernes el Índice de Precios al Consumidor (IPCBA) de marzo, que registró una suba del 3%. El dato representa una aceleración respecto al 2,6% de febrero y se convierte en la referencia más sólida para los analistas que aguardan el dato nacional.

Con este número, el acumulado del primer trimestre del año alcanzó el 8,9%, mientras que la variación interanual se ubicó en el 32,1%. La importancia de este informe radica en que el indicador porteño suele actuar como un espejo de lo que luego informa el INDEC, mostrando este mes un quiebre en la desaceleración que se venía registrando.

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📊 En el mes de marzo, el IPC de la Ciudad (#IPCBA) registró un incremento de 3,0%. En los primeros tres meses del año acumuló una suba de 8,9%. La trayectoria interanual se ubicó en 32,1%.



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Educación y transporte, los pilares de la aceleración

El rubro que lideró las subas en marzo fue Educación, con un incremento del 8,6%. Este salto está directamente vinculado al inicio del ciclo lectivo y los ajustes autorizados en las cuotas de los colegios privados de la Ciudad. En segundo lugar se ubicó el Transporte, que aumentó un 6% debido al impacto de los combustibles y las actualizaciones tarifarias en los servicios públicos.

Por debajo del promedio general, pero con una incidencia alta en la medición, se posicionaron Vivienda, Agua, Electricidad y Gas con un 3,2% y Alimentos y bebidas no alcohólicas, que marcó un 2,6%. A pesar de que los alimentos se mantuvieron estables, el peso de los servicios y los gastos estacionales de marzo empujaron el índice general hacia arriba.

La mirada puesta en el martes 14 de abril

Históricamente, la medición de la Ciudad de Buenos Aires anticipa lo que sucederá con el IPC nacional. Al haberse registrado una suba de 0,4 puntos porcentuales respecto al mes anterior, crece la expectativa sobre si el INDEC confirmará una tendencia similar para el resto de las regiones del país.

El organismo nacional publicará el dato oficial de marzo el próximo martes 14 de abril. El mercado y el equipo económico observan con atención si la aceleración detectada en el ámbito porteño se replica a nivel federal, lo que marcaría un nuevo piso para las discusiones paritarias y las proyecciones de precios para el segundo trimestre del año.