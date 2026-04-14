La auténtica empanada tucumana: receta, ingredientes y su secreto

Cada 8 de abril, Argentina celebra el Día de la Empanada, una fecha que despierta pasiones, recuerdos familiares y, sobre todo, un debate que atraviesa generaciones: ¿cuál es la mejor empanada del país? En ese ranking emocional y gastronómico, hay una que pisa fuerte, trasciende fronteras y se ganó el reconocimiento internacional: la empanada tucumana. Te dejamos la receta.

Pero no se trata solo de una cuestión de orgullo regional. La empanada tucumana ha sido destacada en diversas ocasiones por especialistas y rankings gastronómicos internacionales como una de las mejores —cuando no la mejor— del mundo ¿El secreto? Una combinación perfecta de tradición, técnica y sabor auténtico.

¿Por qué la empanada tucumana es la mejor del mundo?

Desde la provincia norteña aseguran que la clave está en su esencia. A diferencia de otras versiones, la empanada tucumana respeta una receta profundamente arraigada en la historia del norte argentino:

Carne cortada a cuchillo: nada de carne picada. El corte manual preserva la textura y potencia el sabor.

Cebolla en abundancia: jugosa, dulce, protagonista indiscutida del relleno.

Condimentos justos: comino, pimentón y un toque de ají molido que le da carácter sin opacar.

Cocción al horno de barro: el fuego y la masa logran ese equilibrio perfecto entre crocante y suavidad.

Sin agregados “intrusivos”: en Tucumán, la empanada no lleva papa, arvejas ni pasas. La pureza es ley.

Además, la empanada tucumana no es solo comida: es identidad cultural. Se transmite de generación en generación, se perfecciona en cada familia y se celebra en eventos emblemáticos como la Fiesta Nacional de la Empanada en Famaillá, donde las mejores cocineras compiten por la corona.

Un sabor que cruzó fronteras

Medios y críticos gastronómicos internacionales han puesto a la empanada tucumana en lo más alto, destacando su equilibrio de sabores, su jugosidad y su autenticidad. En un mundo donde la cocina tiende a la fusión, la empanada tucumana triunfa siendo fiel a sus raíces.

La receta de la auténtica empanada tucumana

Porque no hay mejor homenaje que llevarla a la mesa, aquí va la receta tradicional:

I ngredientes (para dos docenas):

1 kg de carne (matambre), cortada a cuchillo

700 g de cebolla

100 g de grasa vacuna

4 huevos duros

1 cucharada de pimentón

1 cucharadita de comino

Sal y ají molido a gusto

Caldo (cantidad necesaria)

Tapas de empanadas (preferentemente caseras)

Preparación:

-En una olla, derretir la grasa y rehogar la cebolla hasta que esté transparente.

-Agregar la carne y cocinar brevemente.

-Incorporar sal, comino, pimentón y ají molido. Mezclar bien.

-Añadir un poco de caldo para lograr un relleno jugoso. Dejar enfriar.

-Agregar los huevos duros picados.

-Rellenar las tapas, hacer el clásico repulgue tucumano y llevar a horno fuerte (preferentemente de barro) hasta que estén doradas.

-El resultado: una explosión de sabor que resume siglos de historia en cada bocado.

En este Día de la Empanada, Tucumán no solo celebra una comida típica: celebra un símbolo que la representa ante el mundo. Porque -aseguran- cuando la tradición se respeta y el sabor emociona, “no hay competencia posible”.