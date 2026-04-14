Espectáculos | 12 abr 2026
Gastronomía
La auténtica empanada tucumana: receta, ingredientes y su secreto
A diferencia de otras versiones, respeta una tradición profundamente arraigada en la historia del norte argentino. El paso a paso para la preparación.
Cada 8 de abril, Argentina celebra el Día de la Empanada, una fecha que despierta pasiones, recuerdos familiares y, sobre todo, un debate que atraviesa generaciones: ¿cuál es la mejor empanada del país? En ese ranking emocional y gastronómico, hay una que pisa fuerte, trasciende fronteras y se ganó el reconocimiento internacional: la empanada tucumana. Te dejamos la receta.
Pero no se trata solo de una cuestión de orgullo regional. La empanada tucumana ha sido destacada en diversas ocasiones por especialistas y rankings gastronómicos internacionales como una de las mejores —cuando no la mejor— del mundo ¿El secreto? Una combinación perfecta de tradición, técnica y sabor auténtico.
¿Por qué la empanada tucumana es la mejor del mundo?
Desde la provincia norteña aseguran que la clave está en su esencia. A diferencia de otras versiones, la empanada tucumana respeta una receta profundamente arraigada en la historia del norte argentino:
Carne cortada a cuchillo: nada de carne picada. El corte manual preserva la textura y potencia el sabor.
Cebolla en abundancia: jugosa, dulce, protagonista indiscutida del relleno.
Condimentos justos: comino, pimentón y un toque de ají molido que le da carácter sin opacar.
Cocción al horno de barro: el fuego y la masa logran ese equilibrio perfecto entre crocante y suavidad.
Sin agregados “intrusivos”: en Tucumán, la empanada no lleva papa, arvejas ni pasas. La pureza es ley.
Además, la empanada tucumana no es solo comida: es identidad cultural. Se transmite de generación en generación, se perfecciona en cada familia y se celebra en eventos emblemáticos como la Fiesta Nacional de la Empanada en Famaillá, donde las mejores cocineras compiten por la corona.
Un sabor que cruzó fronteras
Medios y críticos gastronómicos internacionales han puesto a la empanada tucumana en lo más alto, destacando su equilibrio de sabores, su jugosidad y su autenticidad. En un mundo donde la cocina tiende a la fusión, la empanada tucumana triunfa siendo fiel a sus raíces.
La receta de la auténtica empanada tucumana
Porque no hay mejor homenaje que llevarla a la mesa, aquí va la receta tradicional:
Ingredientes (para dos docenas):
1 kg de carne (matambre), cortada a cuchillo
700 g de cebolla
100 g de grasa vacuna
4 huevos duros
1 cucharada de pimentón
1 cucharadita de comino
Sal y ají molido a gusto
Caldo (cantidad necesaria)
Tapas de empanadas (preferentemente caseras)
Preparación:
-En una olla, derretir la grasa y rehogar la cebolla hasta que esté transparente.
-Agregar la carne y cocinar brevemente.
-Incorporar sal, comino, pimentón y ají molido. Mezclar bien.
-Añadir un poco de caldo para lograr un relleno jugoso. Dejar enfriar.
-Agregar los huevos duros picados.
-Rellenar las tapas, hacer el clásico repulgue tucumano y llevar a horno fuerte (preferentemente de barro) hasta que estén doradas.
-El resultado: una explosión de sabor que resume siglos de historia en cada bocado.
En este Día de la Empanada, Tucumán no solo celebra una comida típica: celebra un símbolo que la representa ante el mundo. Porque -aseguran- cuando la tradición se respeta y el sabor emociona, “no hay competencia posible”.