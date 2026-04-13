Guasones vuelve a La Plata: cuándo toca, dónde será el show y cómo comprar entradas

Tras brillar en los festivales de Cosquín y Baradero, además de la continuidad de la gira, Guasones pisa nuevamente el escenario del Estadio Atenas, marcando su localía. La banda liderada por Facundo Soto se presentará el sábado 6 de junio en su ciudad de La Plata.

Cómo adquirir las entradas

Las localidades anticipadas ya se encuentran a la venta por sistema Livepass y en la boletería del Teatro Ópera, calle 58 entre 10 y 11 (comprando con tarjetas del Banco Provincia, cuatro cuotas sin interés).

Este show será el primero en la ciudad de las diagonales desde el histórico concierto de diciembre pasado, cuando en el Hipódromo el grupo rompió su récord de convocatoria.

Con más de 30 años de trayectoria, los platenses se han hecho camino con un estilo rockero directo, con predominio de guitarras y con letras que reflejan, sin pretensiones, la vida en años de lucha.

Tres décadas de rock

Guasones cuenta con más de 30 años de trayectoria sobre sus espaldas y miles de kilómetros recorridos tocando en escenarios tanto de Latinoamérica como en Europa.

En 2024 pasado lanzaron su décimo disco, el segundo en formato acústico, grabado en vivo en el Teatro Gran Rex, donde participaron varios músicos amigos como Leiva (España), Juanse, Beto Olguín y Joaquin Levinton, entre otros.

Además cuentan con un domumentary que se encuentra disponible a través de Flow.