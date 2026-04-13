Karina Milei se mostró con Adorni en medio del silencio oficial: tres semanas sin conferencias

En medio de la creciente tensión política y la decisión del Gobierno de reducir la exposición pública, Karina Milei se mostró junto a Manuel Adorni, mientras ya se cumplen tres semanas sin conferencias de prensa en Casa Rosada

Este lunes, la secretaria general de la Presidencia compartió actividades -de bajo perfil político- con el jefe de Gabinetei, en lo que se lee como un nuevo gesto de respaldo al funcionario investigado por presunto enriquecimiento ilícito. De hecho, los únicos posteos del último mes de la hermana del Presidente, fueron para respaldar al vocero.

Visita al Malbrán

Junto al ministro de Salud, Mario Lugones, encabezaron una recorrida por las instalaciones de la Unidad Operativa Centro de Contención Biológica de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Malbrán, donde funciona el primer laboratorio de Bioseguridad Nivel 4 (BSL-4) en salud humana de América Latina, lo que posiciona a la Argentina como líder regional en salud pública y fortalece la seguridad sanitaria y científica del país

Según se informó oficialmente, el nuevo laboratorio se integrará a la red mundial de laboratorios de máxima seguridad y será un centro estratégico para prevenir enfermedades emergentes de alto riesgo, así como para fortalecer la seguridad sanitaria a nivel nacional y regional.

Mi apoyo, intacto. Más allá de las operaciones del periodismo y la vieja política sé quién sos y de tu integridad @madorni pic.twitter.com/JO2XTpm2d1 — Karina Milei (@KarinaMileiOk) March 25, 2026

De acuerdo a lo ponderado desde el Poder Ejecutivo, la puesta en funcionamiento del BSL-4 y la instancia formativa a cargo de expertos de Health Security Partners (HSP) y del Programa de Colaboración en Biocustodia (BEP) del Departamento de Estado de los Estados Unidos consolidan una alianza estratégica entre la Argentina y los Estados Unidos.

Quiénes estuvieron

También dijeron presente durante la actividad el secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, Guido Giana; la directora de ANLIS Malbrán, Claudia Perandones; la jefa del Laboratorio de Bacteriología Especial del INEI, Mónica Prieto; la jefa del Servicio Antimicrobiano del INEI, Alejandra Corso; el director de la Unidad Operativa del Centro de Contención Biológica, Alexis Edelstein; y el asesor de la Dirección de ANLIS Malbrán, Juan Ignacio Mier.

Otro recital en la Rosada

Por otra prte, los altos funcionarios compartieron un nuevo momento musical en la sede gubernamental nacional, luego de lo que fue el recital por el cumpleaños de Karina Milei.

Mi apoyo total e incondicional a @madorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos. pic.twitter.com/h00zZOKYH9 — Karina Milei (@KarinaMileiOk) March 12, 2026

En esta ocasión, la secretaria general de la Presidencia y el ministro coordinador participaron de la presentación musical que la Fanfarria del Regimiento de Granaderos a Caballo brindó este lunes en el Patio de las Palmeras y en el exterior de la Casa Rosada.