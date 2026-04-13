Martín Menem sobre la presentación de Adorni: “Compren pochoclos, va a ser picante”

El escenario político de cara a fin de mes ya muestra señales de alerta. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, rompió el silencio para referirse a la inminente comparecencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante el cuerpo legislativo. Con la fecha confirmada para el 29 de abril, el titular de la Cámara baja no ahorró calificativos al prever una jornada marcada por la confrontación parlamentaria.

Una advertencia con tono de espectáculo

En un claro mensaje hacia la opinión pública y los bloques legislativos, Menem utilizó una frase que rápidamente tomó relevancia política. Al ser consultado sobre el nivel de confrontación que espera en el recinto, el funcionario fue contundente: "Compren pochoclos, va a ser picante". Esta declaración sintetiza la expectativa de un oficialismo que se prepara para una sesión que se prevé como un punto de inflexión en la agenda legislativa de abril.

El desafío de las 4.800 preguntas

La expectativa por el informe de gestión de Adorni ha crecido significativamente en las últimas semanas. Según lo expresado por Menem, el Gobierno se prepara para una sesión que calificó como "áspera" y "caliente", producto de la acumulación de más de 4.800 preguntas enviadas por los diferentes bloques de la oposición. Este número refleja una estrategia deliberada de los espacios críticos para interpelar al funcionario sobre el rumbo de la administración y la ejecución de las políticas públicas actuales.

El presidente de Diputados enfatizó que, si bien la democracia permite este tipo de mecanismos de control, la magnitud de las consultas sugiere que la oposición buscará capitalizar la sesión para exponer divergencias y profundizar las críticas hacia la gestión central.

Defensa cerrada ante las investigaciones judiciales

Más allá del debate legislativo sobre la administración de Gobierno, Martín Menem aprovechó la oportunidad para salir en defensa de Manuel Adorni frente a la presión externa. El jefe de Gabinete atraviesa un momento complejo debido a diversos cuestionamientos políticos y, fundamentalmente, por las investigaciones judiciales que pesan sobre su patrimonio personal.

Menem fue tajante al respaldar al funcionario y desestimar las acusaciones que circulan en el ámbito judicial, sugiriendo que existe un componente de persecución política detrás de estos ataques. Para el titular de la Cámara, la gestión de Adorni es intachable y las dudas planteadas sobre su crecimiento patrimonial forman parte de una maniobra para erosionar la figura del funcionario antes de su presentación ante el Congreso.

El 29 de abril como prueba de fuego

La jornada de fin de mes será, sin duda, una prueba de fuego tanto para el oficialismo como para la oposición. Para el equipo de Gobierno, el objetivo principal es sortear el aluvión de preguntas sin que el debate se descontrole, manteniendo el orden en un recinto que promete estar tensionado al máximo.

Por su parte, el bloque oficialista buscará utilizar el informe de gestión para consolidar su discurso político y mostrar una postura firme ante lo que consideran un hostigamiento infundado. La tensión entre la necesidad de responder ante la ley y la intención de los bloques opositores de profundizar las investigaciones sobre la figura de Adorni promete marcar la agenda legislativa de las próximas semanas, transformando la presentación obligatoria en un campo de batalla político de alta intensidad.