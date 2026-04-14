Intendente cristinista lapidó a Adorni: “Pajero con cara de pelotudo y estafador”

El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, fiel a su estilo, disparó munición gruesa contra el Gobierno y ratificó su incondicional respaldo a la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“La gente votó a un rarito disruptivo con una motosierra en la mano, la gente le creyó y ahora estamos hasta las manos”, contextualizó el alcalde al aludir a la figura de Javier Milei.

Y graficó: “Cómo estará el país como para que un pajero con cara de pelotudo como Adorni nos haya estafado y traiga de vocera a una escribana. Nosotros si que somos sudacas…”.

"Cómo estará el país para que un pajero con cara de pelotudo como Adorni nos haya estafado... Jalil es un recontra cagón. Trabajo todos los días para que se vaya Milei. Vamos a volver con Cristina: nosotros seremos los burros y la jefa San Martín".@PJZurro en Demasiada Presión. pic.twitter.com/7Kne535j0m — Gelatina (@somosgelatina) April 14, 2026

De todos modos, planteó en declaraciones a Gelatina que “nos ganó Trump, no Milei”.

Enfática defensa a CFK

“Cristina libre, siempre Cristina libre, los jueces amigos de Macri la metieron presa”, introdujo Zurro en referencia a su líder política.

Luego consignó que “empezamos a transitar un tiempo de coimeros y de cagones, ahora se están despertando. Es una época de cagones.”

El gobernador de Catamarca, Raul “Jalil es un recontra cagón. No tiene una posición tomada sobre la situación de Cristina, pero manda a sus diputados a votar la Ley Bases”.

“Vamos a volver con Cristina. Milei no hizo nada bueno”, anexó, para luego aclarar: “No tengo nada con Pichetto, pero que vayan a la cola del proyecto conducido por Cristina”.

“San Martín cruzó los Andres con un burro, nosotros hagamos de burro y la jefa (por Cristina Kirchner), que haga de San Martín”, completó.

La deuda

“Cuando se investigue realmente la deuda externa Macri va a ir a una domiciliaria y Caputo se va a tener que ir al exterior. Estos van a ir todos presos”, puntualizó Zurro.

Por último, recalcó: “Yo disfruto mucho de Lali, si ella era ‘depósito’ para Milei, que queda para ellos? No hay que agarrársela con Adorni, hay que agarrársela con el jefe”.