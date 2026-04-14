martes 14 de abril de 2026 - Edición Nº4406

Política | 14 abr 2026

Enriquecimiento ilícito

Intendente cristinista lapidó a Adorni: “Pajero con cara de pelotudo y estafador”

De todos modos, el pehuajense Pablo Zurro consideró que “hay que agarrársela con el jefe”. También advirtió que “empezamos a transitar un tiempo de coimeros y cagones”.

Manuel Adorni.
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El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, fiel a su estilo, disparó munición gruesa contra el Gobierno y ratificó su incondicional respaldo a la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“La gente votó a un rarito disruptivo con una motosierra en la mano, la gente le creyó y ahora estamos hasta las manos”, contextualizó el alcalde al aludir a la figura de Javier Milei.

Y graficó: “Cómo estará el país como para que un pajero con cara de pelotudo como Adorni nos haya estafado y traiga de vocera a una escribana. Nosotros si que somos sudacas…”.

De todos modos, planteó en declaraciones a Gelatina que “nos ganó Trump, no Milei”.

Enfática defensa a CFK

“Cristina libre, siempre Cristina libre, los jueces amigos de Macri la metieron presa”, introdujo Zurro en referencia a su líder política.

Luego consignó que “empezamos a transitar un tiempo de coimeros y de cagones, ahora se están despertando. Es una época de cagones.”

El gobernador de Catamarca, RaulJalil es un recontra cagón. No tiene una posición tomada sobre la situación de Cristina, pero manda a sus diputados a votar la Ley Bases”.

“Vamos a volver con Cristina. Milei no hizo nada bueno”, anexó, para luego aclarar: “No tengo nada con Pichetto, pero que vayan a la cola del proyecto conducido por Cristina”.

“San Martín cruzó los Andres con un burro, nosotros hagamos de burro y la jefa (por Cristina Kirchner), que haga de San Martín”, completó.

La deuda 

“Cuando se investigue realmente la deuda externa Macri va a ir a una domiciliaria y Caputo se va a tener que ir al exterior. Estos van a ir todos presos”, puntualizó Zurro.

Por último, recalcó: “Yo disfruto mucho de Lali, si ella era ‘depósito’ para Milei, que queda para ellos? No hay que agarrársela con Adorni, hay que agarrársela con el jefe”.

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