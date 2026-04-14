Beba hallada muerta en La Plata: detuvieron a la madre y la causa dio un giro clave

Una beba fue hallada sin vida en un sector en obra de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en un caso que generó conmoción y que en las últimas horas tuvo un giro clave: la madre de la menor fue detenida y quedó imputada por homicidio, en el marco de las primeras actuaciones judiciales que quedraon bajo la dirección del juez federal Alejo Ramos Padilla.

En este marco, una mujer de nacionalidad chilena identificada como Camila D. V. R., de 32 años de edad, había sido denunciada como desaparecida por su padre y según consta en la denuncia, él y su yerno la habían acompañado a ella y a su hija menor al Hospital de Niños de La Plata. En ese trayecto, cerca de las 15 horas, perdieron de vista a Camila y a la beba.

Testigos consultados por la policía indicaron que observaron a Camila subir a un colectivo de la línea 506 y el chofer de ese servicio declaró ante las autoridades que la mujer descendió en la intersección de calles 1 y 45, a metros de la estación de trenes.

Con la descripción aportada por los familiares se pudo identificar a la mujer, quien padecería de esquizofrenia y habría suspendido su medicación durante el embarazo, según relataron sus allegados en sede policial.

El hallazgo del cuerpo de la beba llevó a la rápida detención de la mujer, en la misma esquina de 1 y 45. Esta captura se concretó poco después de la llegada de los efectivos federales, quienes trasladaron a la mujer a la sede de la DUOF La Plata

Cómo sigue la causa

La investigación avanza en la Justicia Federal y se aguardan novedades sobre el resultado de la autopsia, lo que será determinante para esclarecer las circunstancias en torno a la muerte de la menor y la situación de su madre, quien permanece detenida a disposición judicial.