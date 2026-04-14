Jorge Macri destacó el vínculo con EEUU: “Los socios correctos”

Ante referentes del ámbito político, económico y corporativo, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, abrió este martes el encuentro AmCham Summit 2026, el evento empresarial público-privado, marco en el que sostuvo que “la vida, la libertad y la propiedad privada son valores fundamentales que cobran más relevancia en un contexto internacional atravesado por conflictos y tensiones”.

Oportunidad argentina

“Estar ubicados en esta parte del mundo no nos vuelve ajenos, sino que nos desafía a tomar conciencia: el mundo nos está mirando y nos ve como una tierra de paz y oportunidades. Y tenemos que estar a la altura de ese desafío”, enfatizó.

AmCham Argentina es una organización no gubernamental con más de 100 años de presencia en el país, y promueve el comercio bilateral e inversión entre EEUU y Argentina. Presidida por Marina Schoua, tiene más de 700 empresas socias, de 42 sectores de la economía.

Lazos con EEUU

En el encuentro en el Centro de Convenciones, Jorge Macri dijo que “el vínculo afianzado con los Estados Unidos nos posiciona junto a los socios correctos. Hoy la Argentina tiene una oportunidad inmejorable para profundizar su inserción en el mundo y ganar protagonismo en la cadena global de valor”.

Bajo el lema “Una Argentina Federal en desarrollo”, el encuentro promueve un espacio de diálogo abierto y colaborativo donde debatir y definir las estrategias para potenciar el desarrollo económico y social del país. Con una agenda centrada en afrontar los desafíos estructurales, priorizando la seguridad energética, se discuten temas vinculados con la agroindustria, la energía, la minería y la salud.

El capital humano porteño

Asimismo, recordó al economista Adam Smith al señalar que la riqueza de una Nación y de una ciudad no está en sus recursos sino en la libertad de sus ciudadanos. “Esta Ciudad no tiene petróleo, litio, minerales ni soja. Tenemos algo mucho más valioso: capital humano. El talento de nuestra gente, su capacidad de adaptarse, de innovar y de volver a empezar en los momentos más difíciles. Acá creemos en el libre mercado y en el sector privado, que es el gran protagonista que invierte, genera empleo y agrega valor”, sostuvo Jorge Macri.

Lo acompañaron el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo; el de Justicia, Gabino Tapia; el de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Mraida, y el secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo.

El impacto de AmCham

Las más de 700 empresas socias de AmCham representan el 24 % del Producto Bruto Interno, contribuyen con un 39 % del ingreso nacional fiscal y emplean a más de 420 mil argentinos de manera directa, y a 4 millones de forma indirecta.

“En estos años construimos un Estado moderno, ágil y eficiente, que acompaña con orden público y previsibilidad, reglas claras, infraestructura, financiamiento, baja de impuestos y reducción del gasto político. Estas herramientas son muy importantes para que el privado progrese. Atravesamos un cambio cultural que vuelve a celebrar el éxito del privado”, agregó el mandatario metropolitano.

@JorgeMacri expresó que "hoy, la Argentina tiene una oportunidad inmejorable para profundizar su inserción en el mundo y ganar protagonismo en la cadena global de valor, defendiendo los sectores productivos e industriales". #AmChamSummit



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Y destacó los operativos para recuperar más de 670 propiedades que estaban usurpadas y ya fueron devueltas a sus dueños: “Nosotros siempre vamos a defender la libertad porque forma parte del estilo de vida de los porteños y no vamos a permitir que algunos lo amenacen. Por eso es tan importante haber recuperado el orden en el espacio público. Los barrios volvieron a ser lugares donde vale la pena vivir e invertir”.

Además valoró la decisión de dejar de “regalar casa en las villas” porque no funcionó y facilitar el acceso a viviendas para la clase media porque “esa mayoría silenciosa que siempre cumple y no pide privilegios, hoy empieza a sentir que su esfuerzo vale la pena”.

Vocación de liderazgo

También mencionó el avance de obras estratégicas, como la nueva Línea F de subte y la primera línea de TramBus, los 781 eventos culturales y recreativos que se desarrollaron en la Ciudad en 2025, la baja de impuestos, la exención del pago del ABL en la gastronomía y la hotelería, y la eximición del pago de Ingresos Brutos a los no profesionales.

“Tenemos una vocación de liderazgo a nivel regional y global porque somos una Ciudad que abraza grandes desafíos. Hace pocos días presentamos un proyecto de ley para crear el Distrito de la Inteligencia Artificial y reconvertir el Microcentro porteño en sinergia con las universidades, investigadores y desarrolladores. Y nos desafiamos con una educación para el futuro”, explicó.

En este sentido, el jefe de Gobierno remarcó la regulación del uso de teléfonos celulares en las aulas y la incorporación como herramienta de aprendizaje de la Inteligencia Artificial en las escuelas primarias a partir de cuarto grado.

Y cerró: “Tenemos por delante una tarea apasionante: construir el país y la Ciudad de los próximos 20 o 30 años. Y eso se logra con visión de futuro y articulación entre el sector público y el privado. No nos conformamos con ser una de las grandes capitales de América Latina, sino que queremos jugar en la liga de las ciudades más importantes a nivel global. Gracias a todos los que ya son parte y bienvenidos los que quieran sumarse e invertir en esta maravillosa Ciudad”.