martes 14 de abril de 2026 - Edición Nº4406

Economía | 14 abr 2026

Nuevo informe

Malas señales del FMI: menos crecimiento y más inflación para Argentina en 2026

El organismo crediticio revisó sus proyecciones y advirtió un escenario más complejo para nuestra economía, con menor expansión del PBI y mayor presión del costo de vida.

Kristalina Georgieva.
TAGS: INFLACION, LUIS CAPUTO, FMI, ECONOMIA, CRECIMIENTO

El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a ajustar sus previsiones para la Argentina y encendió señales de alerta: recortó la estimación de crecimiento económico y elevó la proyección de inflación, en un contexto global atravesado por incertidumbre y tensiones que impactan en las economías emergentes.

En concreto, el organismo multilateral de crédito prevé que la expansión del PBI será de 3,5 %, lo que representa una baja de 0,5 puntos con relación a la estimación previa, en tanto que para 2027, ratificó su ponderación de avance de 4 por ciento.

Asimismo, espera que la inflación sea de 30,5 %, casi el doble del calculado seis meses atrás (16,5%).

Respecto a la situación del empleo, el organismo apuntó que será de 7,2 % en el año, con un alza de 0,6 puntos.

Estas proyecciones están incluidas en el informe Perspectivas Económicas Globales (WEO) por sus siglas en inglés, citado por Noticias Argentinas.

En línea con las proyecciones locales

Asimismo, las estimaciones corregidas del FMI se acercan a las proyecciones que publicó el REM del Banco Central a principios de este mes.

Si bien el FMI recortó las proyecciones de crecimiento, el país sigue manteniendo la estimación más favorable de la región.

El informe fue presentado por e Economista Jefe del Fondo, Pierre-Olivier Gourinchas durante una conferencia de prensa que se ofreció en el marco de la Reunión de Primavera del FMI y del Banco Mundial.

En este marco, Petya Koeva Brooks, una de las integrantes del equipo del FMI que realiza el informe, atribuyó el deterioro de los pronósticos a la caída de la economía Argentina en el final de 2025, período que coincidió con las “turbulencias” que generó el proceso electoral de medio término.

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