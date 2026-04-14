Malas señales del FMI: menos crecimiento y más inflación para Argentina en 2026

El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a ajustar sus previsiones para la Argentina y encendió señales de alerta: recortó la estimación de crecimiento económico y elevó la proyección de inflación, en un contexto global atravesado por incertidumbre y tensiones que impactan en las economías emergentes.

Previsión de crecimiento del FMI para 2026:

🇺🇸 EEUU: 2,3%

🇩🇪 Alemania: 0,8%

🇪🇸 España: 2,1%

🇬🇧 Reino Unido: 0,8%

🇯🇵 Japón: 0,7%

🇨🇦 Canadá: 1,5%

🇨🇳 China: 4,4%

🇮🇳 India: 6,5%

🇷🇺 Rusia: 1,1%

🇧🇷 Brasil: 1,9%

🇲🇽 México: 1,6%

🇳🇬 Nigeria: 4,1% https://t.co/jIqnJBhkhL pic.twitter.com/AGYyVmlsVd — FMI (@FMInoticias) April 14, 2026

En concreto, el organismo multilateral de crédito prevé que la expansión del PBI será de 3,5 %, lo que representa una baja de 0,5 puntos con relación a la estimación previa, en tanto que para 2027, ratificó su ponderación de avance de 4 por ciento.

Asimismo, espera que la inflación sea de 30,5 %, casi el doble del calculado seis meses atrás (16,5%).

Respecto a la situación del empleo, el organismo apuntó que será de 7,2 % en el año, con un alza de 0,6 puntos.

Estas proyecciones están incluidas en el informe Perspectivas Económicas Globales (WEO) por sus siglas en inglés, citado por Noticias Argentinas.

En línea con las proyecciones locales

Asimismo, las estimaciones corregidas del FMI se acercan a las proyecciones que publicó el REM del Banco Central a principios de este mes.

Si bien el FMI recortó las proyecciones de crecimiento, el país sigue manteniendo la estimación más favorable de la región.

Nuestra previsión se basa en un conflicto de corta duración con aumento moderado de los precios de la energía. Aun así, el crecimiento se sitúa en el 3,1% este año y la inflación se dispara al 4,4%, una ruptura con la reciente tendencia desinflacionista. https://t.co/Xks6cdM9Y3 pic.twitter.com/ZtvmLib7PG — FMI (@FMInoticias) April 14, 2026

El informe fue presentado por e Economista Jefe del Fondo, Pierre-Olivier Gourinchas durante una conferencia de prensa que se ofreció en el marco de la Reunión de Primavera del FMI y del Banco Mundial.

En este marco, Petya Koeva Brooks, una de las integrantes del equipo del FMI que realiza el informe, atribuyó el deterioro de los pronósticos a la caída de la economía Argentina en el final de 2025, período que coincidió con las “turbulencias” que generó el proceso electoral de medio término.