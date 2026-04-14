Javier Milei sobre el 3,4% de inflación: “El dato es malo y nos repugna”

El presidente Javier Milei rompió el silencio tras la difusión del informe técnico del INDEC sobre la inflación de marzo, que marcó un incremento del IPC del 3,4% mensual y un 9,4% acumulado en el primer trimestre de 2026. A través de un mensaje publicado en la red social X, el mandatario nacional realizó una autocrítica sobre el registro, aunque ratificó el rumbo del plan económico vigente.

El mensaje presidencial ante el IPC de marzo

El jefe de Estado fue directo al referirse al número dado a conocer por el organismo estadístico. En una publicación que buscó bajar los decibeles sobre el impacto político de la cifra, el mandatario señaló: "El dato es malo. El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna". Con estas palabras, Milei buscó empatizar con el malestar social que genera la persistencia de la suba de precios en la economía cotidiana.

Sin embargo, el Presidente aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje de calma hacia los mercados y la ciudadanía. Tras reconocer la mala noticia estadística, afirmó que existen "elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente". De esta manera, el líder libertario intentó despejar las dudas sobre una posible aceleración inflacionaria descontrolada, manteniendo la confianza en las políticas de ajuste y control monetario que impulsa su equipo económico.

INFLACIÓN

El dato es malo. El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hoy elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente.

VLLC!



PD: hoy explicaré en AmCham https://t.co/i8a5ntCtqX — Javier Milei (@JMilei) April 14, 2026

El contexto económico tras el primer trimestre

El dato del 3,4% mensual se encuentra en el centro de la escena política, especialmente porque el acumulado del primer trimestre alcanzó el 9,4%, acercándose peligrosamente a la meta anual del 10% que el Poder Ejecutivo había estimado al presentar el presupuesto. La suba, que fue traccionada principalmente por el rubro Educación con un 12% y los ajustes en Transporte y servicios públicos, representa un escollo importante para la narrativa de baja de precios que el Gobierno sostiene como su mayor activo.

A pesar del reconocimiento presidencial sobre el carácter negativo del dato, desde el Ministerio de Economía subrayan que los indicadores de alta frecuencia y los resultados de las licitaciones de deuda pública muestran una confianza sostenida en el plan de estabilización. La estrategia oficial apunta a que el impacto de factores estacionales, sumado a la corrección de precios relativos, dará paso en los próximos meses a una desaceleración más profunda del costo de vida.

La apuesta a la desaceleración

Para el oficialismo, la clave del éxito económico dependerá de cómo se absorba el impacto de este último IPC. El presidente Javier Milei insiste en que los fundamentos macroeconómicos, como el equilibrio fiscal y el control de la emisión monetaria, son los pilares que permitirán retomar la tendencia bajista. Mientras tanto, la oposición y los analistas del mercado mantienen una postura expectante sobre la capacidad del Gobierno para mantener ancladas las expectativas inflacionarias ante una realidad que, por el momento, sigue marcando tensiones en los bolsillos de los argentinos.