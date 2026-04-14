Axel Kicillof se unió a los intendentes para exigir la reactivación de la obra pública y el cese de los recortes

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este martes un encuentro de alto perfil político junto a más de un centenar de intendentes y gobernadores de todo el país. La reunión, celebrada en la Ciudad de Buenos Aires, sirvió de escenario para consolidar un frente de reclamo contra el Gobierno nacional ante la falta de transferencia de fondos y la interrupción de las obras de infraestructura que estaban en marcha.

Un reclamo nacional ante la crisis económica

La jornada fue el punto de encuentro de dirigentes de 18 provincias, incluyendo Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Neuquén y Tierra del Fuego, entre otras. El objetivo central fue respaldar el petitorio presentado ante el Ministerio de Economía de la Nación, donde se exige la reactivación de la obra pública mediante el uso de los recursos del impuesto a los combustibles, además de solicitar que se frenen las quitas de partidas presupuestarias que impactan directamente en el funcionamiento diario de los municipios.

Durante el encuentro, Axel Kicillof cargó contra la gestión nacional y sostuvo que el desfinanciamiento es un fenómeno generalizado. "Una enorme cantidad de intendentes e intendentas de la Argentina vinieron hoy a la Ciudad de Buenos Aires para reclamar por las obras y los recursos que le corresponden a nuestro pueblo", afirmó el mandatario.

El diagnóstico del gobernador: una gestión que se desentiende

Para Kicillof, la parálisis no es una cuestión técnica, sino una decisión política que está causando daños irreparables en el tejido social. "En nuestra provincia y en todo el país estamos viviendo una situación cada día más difícil: mientras crecen las necesidades de la inmensa mayoría, el Gobierno nacional se desentiende de sus obligaciones, incumple leyes y desfinancia programas en todas las áreas", denunció el gobernador.

En términos duros, el mandatario definió el escenario actual como una "catástrofe social, productiva, laboral y económica para las familias argentinas". En este marco, Kicillof destacó la resistencia de los gobiernos locales: "Aquí estamos intendentes y gobernadores que nunca vamos a ponernos de espaldas a nuestro pueblo: si no fuera por el acompañamiento y la asistencia en cada barrio y en cada municipio, la Argentina de Javier Milei sería ya una calamidad absoluta".

El rol de los intendentes como primera línea de defensa

Fernando Espinoza, intendente de La Matanza y presidente de la entidad que nuclea a los jefes comunales, reforzó el reclamo señalando la crisis que se vive en las calles. "Los intendentes somos el primer oído de nuestros vecinos y conocemos minuto a minuto la sensación térmica de lo que pasa en cada ciudad: la situación no da para más porque el Gobierno nacional está destruyendo la producción, el trabajo y sometiendo a una profunda crisis social y económica a las familias argentinas", remarcó.

Por su parte, el gobernador riojano Ricardo Quintela planteó la necesidad de una hoja de ruta opositora: "El desafío que tenemos como gobernadores e intendentes es diseñar una propuesta y un proyecto de país para ponerlo a consideración de nuestra gente: el peronismo tiene que asumir la responsabilidad de ser la columna vertebral de un frente que nuclee a todos los que defienden a la Argentina".

La búsqueda de un nuevo modelo

El encuentro finalizó con un llamado a construir una alternativa política. Kicillof cerró su discurso enfatizando que el problema no se resuelve con cambios menores en el gabinete nacional, sino con una reestructuración de la política económica: "Este programa nacional le está arruinando la vida a la gente. La microeconomía está mal y la macro es espantosa: la solución no es solo cambiar el elenco, sino modificar por completo el modelo". Con el acompañamiento de ministros como Gabriel Katopodis, Andrés Larroque y Silvina Batakis, el gobernador dejó claro que buscará liderar la construcción de una alternativa política capaz de ofrecer un camino distinto al oficialismo.