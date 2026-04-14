Un hogar necesita $1.434.464 mensuales para no caer bajo la línea de pobreza

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó las cifras oficiales correspondientes a las canastas básicas de marzo, confirmando un aumento que impacta directamente en el presupuesto de los hogares argentinos. Según el relevamiento, la Canasta Básica Total (CBT) alcanzó los $1.434.464 para un hogar de cuatro integrantes. Esta cifra representa el umbral crítico para determinar quiénes se encuentran bajo la línea de pobreza en el contexto económico actual.

El impacto inflacionario en la Canasta Básica Total

El incremento del 2,6% mensual registrado en la Canasta Básica Total durante marzo de 2026 evidencia una escalada sostenida de los costos de vida, con un impacto interanual del 30,4%. Esta medición no solo contempla los alimentos esenciales, sino que incorpora el costo de servicios públicos, transporte, vestimenta y salud, factores que han traccionado el indicador hacia arriba durante el primer trimestre del año. La brecha entre este costo y los ingresos promedio del sector formal es uno de los principales focos de preocupación para los analistas económicos, dado que la tendencia limita la capacidad de ahorro y consumo de los hogares.

El costo de la Canasta Básica Alimentaria y la indigencia

En la misma línea, el INDEC reportó la variación de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), utilizada para definir la línea de indigencia. En este rubro, el aumento mensual fue del 2,2% en marzo, acumulando una suba del 32,8% en los últimos doce meses. Estos datos reflejan la creciente dificultad de los sectores vulnerables para acceder a la cantidad mínima de calorías necesarias para la subsistencia, un punto que el Gobierno ha identificado como prioridad para sus políticas de asistencia social, aunque los números muestran que la presión de los precios de los alimentos sigue siendo un desafío sin resolver.

El desafío de la pobreza frente a los ingresos salariales

La necesidad de contar con más de $1.434.000 mensuales para no caer en la pobreza posiciona a este dato como un indicador clave del nivel de vida en Argentina. La evolución de las canastas frente a la inflación de marzo (del 3,4%) sugiere que, si bien el costo de vida continúa subiendo, la dinámica de los bienes básicos tiene un comportamiento propio que erosiona más rápidamente el poder adquisitivo de los trabajadores.

La estabilización de estos indicadores requerirá una convergencia entre la desaceleración de la inflación y una mejora en la capacidad de negociación salarial. Mientras tanto, el umbral fijado por el organismo estadístico nacional sigue operando como la vara oficial para medir la profundidad de la crisis socioeconómica y determinar el alcance real de la cobertura estatal necesaria para contener a los sectores más golpeados por la inercia de los precios.