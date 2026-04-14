Javier Milei sobre su futuro político: “Si no nos acompañan, nos volvemos a casa”

En el marco del AmCham Summit 2026, realizado en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, el presidente Javier Milei reafirmó su compromiso con el plan de gobierno frente a los principales referentes del sector corporativo. En un discurso que buscó transmitir determinación y convicción, el mandatario nacional dejó en claro que su presencia en la Casa Rosada tiene un fin definido por las reformas, más allá de cualquier aspiración de permanencia política.

La advertencia sobre la continuidad en el poder

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue cuando el Presidente abordó la posibilidad de que el acompañamiento político o social no alcance para consolidar sus medidas. Con tono firme, el líder libertario sentenció: "Si no nos acompañan, nos volvemos a casa. No pasa nada. Todos podemos volver a trabajar en el sector privado. Pero sí sale bien, Argentina habrá dado un paso para ser grande nuevamente".

Esta declaración resuena en un contexto donde el Gobierno nacional busca blindar sus pilares económicos frente a las presiones del Congreso y diversos sectores sindicales. Milei insistió en que su gestión no persigue el objetivo de perpetuarse en el poder, sino de transformar la estructura económica del país. "Nosotros no vinimos para eternizarnos en el poder, vinimos a escribir la mejor página de la historia argentina", fue otra de las frases destacadas que dejó ante el auditorio empresarial, marcando una distinción clara con la tradición política local.

El optimismo frente a los datos de inflación

A pesar de que el INDEC confirmó recientemente que la inflación de marzo registró una suba del 3,4%, Milei mantuvo un mensaje de marcado optimismo sobre el horizonte inmediato. El Presidente reconoció el impacto de los precios, pero aseguró que los fundamentos del plan de estabilización están dando resultados concretos. "La inflación para adelante se va a derrumbar y la economía va a retomar el sendero de crecimiento", prometió, intentando calmar las expectativas del mercado financiero y los inversores presentes en el evento.

El desafío de las reformas estructurales

La estrategia oficial se centra en la reducción del gasto público y la desregulación, factores que Milei considera innegociables para recuperar la senda del desarrollo. El mandatario insistió en que el rumbo económico actual es el único camino viable para revertir décadas de estancamiento. A lo largo de su exposición, el jefe de Estado buscó proyectar la imagen de un gobernante que no teme al costo político de las reformas, priorizando el resultado final sobre las encuestas o la conveniencia electoral de corto plazo.

Al concluir su intervención, el mandatario nacional volvió a enfatizar que su vocación de servicio está ligada al éxito del programa libertario. "Vamos a escribir la mejor página de la historia argentina, nos acompañen o no nos acompañen", concluyó el Presidente, dejando un mensaje directo tanto a la oposición política como a los actores económicos que siguen de cerca la evolución de su modelo.