Kicillof aceita vínculos con España y la región antes de viajar a Madrid para una cumbre progresista

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, intensificó su agenda de relaciones exteriores esta semana, consolidando alianzas estratégicas antes de emprender su viaje oficial a España. Este martes, el mandatario recibió al embajador español en la Argentina, Joaquín María de Arístegui Laborde, en un encuentro orientado a profundizar los mecanismos de cooperación conjunta entre el territorio bonaerense y el país europeo. De la reunión también participó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

Los ejes de la misión oficial en Europa

El viaje de Kicillof a Madrid, programado para los próximos días, tiene como objetivo principal fortalecer los lazos diplomáticos y comerciales. El jueves, el gobernador mantendrá una reunión clave con la ministra de Trabajo y Economía Social de España, Yolanda Díaz, para intercambiar experiencias sobre políticas de empleo y protección social. Además, el mandatario bonaerense tiene previsto un encuentro con CEOs de empresas españolas, buscando promover la inversión y dinamizar la relación comercial con la provincia.

Tras su paso por la capital española, Kicillof se trasladará a Barcelona para mantener una audiencia con el alcalde local, Jaume Collboni. La gira culminará con su participación en la Movilización Progresista Mundial, un foro de alcance global al cual fue especialmente invitado por el presidente español Pedro Sánchez. Esta presencia posiciona al gobernador en un espacio de debate internacional sobre las políticas de gestión de los gobiernos regionales frente a los desafíos actuales.

Articulación sanitaria regional antes del COSAPRO 2026

En paralelo a la agenda europea, el gobernador recibió a representantes de las áreas de Salud de Brasil y México, en la previa del Congreso Provincial de Salud (COSAPRO) que se desarrollará en Mar del Plata entre el 15 y el 17 de abril. El encuentro contó con la presencia de Adriano Massuda, secretario ejecutivo del Ministerio de Salud de Brasil; André Luis Bonifácio de Carvalho, director de Gestión Interfederativa; y Natan Enríquez, coordinador del IMSS-Bienestar del Estado de México.

La reunión, de la que también formaron parte los ministros Carlos Bianco y Nicolás Kreplak, forma parte de una política de articulación regional orientada a fortalecer la gestión pública en materia sanitaria. La provincia de Buenos Aires mantiene convenios de cooperación con el Ministerio de Salud brasileño y continúa desarrollando instancias de intercambio con el organismo mexicano, que brinda asistencia a la población sin cobertura de seguridad social.

El foco en el sistema de salud bonaerense

El COSAPRO 2026 se perfila como el principal ámbito de definición de las políticas sanitarias bonaerenses, reuniendo a secretarios de salud municipales y equipos de gestión de las 12 regiones sanitarias. Durante las jornadas previas, se establecieron diagnósticos críticos sobre los desafíos actuales del sector, tales como el crecimiento de la demanda en el sistema público, el acceso equitativo a medicamentos, el fuerte incremento de consultas vinculadas a la salud mental y la necesidad de priorizar el fortalecimiento de los sistemas de atención primaria.

Con estas actividades, Kicillof busca proyectar una imagen de gestión activa, combinando la consolidación de alianzas estratégicas a nivel internacional con el seguimiento directo de las prioridades de la gestión provincial en áreas sensibles como la salud pública y la vinculación económica con actores globales.