Kicillof arma su propia agenda internacional ante el ajuste de Milei

Mientras la relación con el Gobierno nacional atraviesa su punto más tenso, Axel Kicillof decidió mover sus piezas en el tablero internacional. Esta semana, el gobernador bonaerense desembarcará en España con una hoja de ruta que tiene dos metas claras: conseguir fondos frescos para la Provincia y reforzar su centralidad como líder opositor frente al modelo libertario.

La hoja de ruta: inversiones y gestión

El mandatario no viaja solo por política. Durante su escala en Madrid, Kicillof mantendrá encuentros con CEOs de empresas españolas que operan en territorio bonaerense. El objetivo es concreto: atraer inversiones productivas y explorar fuentes de financiamiento alternativas para compensar el ahogo presupuestario que, según denuncian desde La Plata, ejerce el gobierno de Javier Milei sobre las arcas provinciales.

El respaldo de la "liga" progresista

El plato fuerte llegará en Barcelona, donde el gobernador participará de la Movilización Progresista Mundial. El evento, convocado por el presidente español Pedro Sánchez, es el escenario ideal para la foto política que busca Kicillof. Allí se codeará con figuras de peso como Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia) y Yamandú Orsi (Uruguay).

Esta participación no es casual: el gobernador bonaerense busca capitalizar el respaldo de los líderes que hoy representan la alternativa regional y global al giro conservador, posicionándose como un interlocutor clave del peronismo ante la comunidad internacional.

La batalla cultural desde el Ateneo

Además de los encuentros institucionales —incluyendo una reunión con la ministra de Trabajo española, Yolanda Díaz—, Kicillof presentará su libro "De Smith a Keynes" en el histórico Ateneo de Madrid. La elección del lugar y el tema no son azarosos: el bonaerense utiliza su solvencia académica para contraponer su visión económica frente a la motosierra libertaria, reforzando el núcleo ideológico de su proyecto Derecho al Futuro.

Con esta gira, Kicillof busca blindarse frente a la presión local y darle volumen a su figura, esquivando el desgaste de la interna cotidiana para construir, paso a paso, su perfil de cara a 2027.