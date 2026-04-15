Pese a la persistente inflación, Caputo prometió “los mejores meses” para la economía argentina

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, participó este martes en el AmCham Summit 2026: “Una Argentina federal en desarrollo”, en donde destacó las medidas implementadas por el Gobierno de Javier Milei para ordenar la economía, que permitirán que en los próximos meses “se acelere el proceso de desinflación y de crecimiento económico”.

¿Por qué se recalentó la inflación?

En el marco de una charla con el periodista Horacio Riggi, el titular del Palacio de Hacienda explicó que “el proceso de desinflación, que venía muy pronunciado, se vio interrumpido el año pasado en el proceso previo a las elecciones donde hubo una dolarización masiva y una caída fuerte de la demanda de dinero”.

“Todavía estamos purgando esa caída de la demanda de dinero, pero a partir de abril vamos a ver una desaceleración de la inflación importante. Vamos a ver un proceso de desinflación con mayor crecimiento, anticipó el funcionario, tras conocerse los adversos números de marzo.

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💬 El ministro insiste en la recuperación pese al 3,4% de marzo



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El futuro inmediato

Asimismo, aseguró que “mientras sigamos haciendo las cosas que estamos haciendo, la inflación va a tener certificado de defunción” y afirmó que “el cuándo depende de cuánto se recupere la demanda de dinero, la confianza y la tasa de interés, que ya está bajando”.

“Entramos en un proceso virtuoso en el cual los próximos 18 meses van a ser los mejores que Argentina haya visto en las últimas décadas”, agregó.

En igual tono, hizo hincapié en la importancia de haber estabilizado la macroeconomía por decisión política para acelerar la llegada de inversiones en el país.

Elogios a Milei y optimismo

“El Presidente es un líder mundial. El caso argentino genera interés en el mundo y eso es un atajo para las inversiones”, manifestó el ministro, al tiempo que mencionó que en el caso del RIGI ya hay más de 35 proyectos presentados por más de 80.000 millones de dólares y 13 proyectos aprobados por 28.000 millones de dólares.

También, el ministro resaltó que el Gobierno nacional está impulsando mejoras en la logística del país y que “a partir de junio van a estar en marcha las obras de los 9.000 kilómetros de corredores viales”.

“Además, vamos a estar licitando 12.000 kilómetros más de corredores y les estamos dando también a las provincias, con financiamiento en algunos casos, rutas nacionales para que ellos las hagan”, añadió.

Finalmente, el titular de Economía resaltó la necesidad de seguir fomentando “la inversión y la competencia para que la gente pueda tener acceso a mejores productos y a mejores precios” y convocó a los inversores presentes a que “participen activamente en este proceso de cambio que estamos llevando adelante en la Argentina”.