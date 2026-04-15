Temporal histórico en Coronel Suárez: cayeron más de 100 milímetros en menos de una hora

El intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, se refirió al fuerte temporal que golpeó al distrito en el atardecer de este martes, al tiempo que en la faz política marcó distancia de La Cámpora, ratificó su respaldo a la candidatura presidencial de Axel Kicillof y confirmó la proyección de su sobrino como candidato a jefe comunal en 2027.

Temporal histórico y respuesta municipal

Un violento temporal descargó más de 100 milímetros de lluvia en menos de una hora sobre la ciudad cabecera de Coronel Suárez, provocando anegamientos generalizados, complicaciones en la circulación y daños puntuales, aunque sin evacuados.

En diálogo con ANDigital, Moccero describió la magnitud del fenómeno y lo calificó como “un diluvio tremendo” que superó cualquier previsión.

“Lo sorprendente es que teníamos alerta amarilla por lluvias débiles, y sin embargo se desató cerca de las 6 de la tarde un evento extraordinario. En menos de una hora se midieron entre 90 y 98 milímetros en distintos puntos de la ciudad. Es imposible que un sistema de desagües resista algo así”, explicó.

Los lugares más afectados

El fenómeno tuvo un impacto concentrado en la ciudad cabecera, mientras que en localidades cercanas y zonas rurales los registros fueron considerablemente menores. “En Huanguelén cayeron unos 54 milímetros y en los pueblos alemanes entre 30 y 40, sin generar inconvenientes. Acá fue distinto: llovió con una intensidad inusual y en muy poco tiempo”, detalló.

A pesar del volumen de agua, el jefe comunal destacó el funcionamiento de la infraestructura hídrica. “Los canales respondieron bien, estaban limpios y trabajaron a pleno. Eso permitió que en dos o tres horas el agua escurriera con rapidez. Hubo problemas puntuales en la avenida Conturbi, que vamos a revisar”, indicó.

En términos de daños, Moccero señaló que no se registraron evacuaciones ni afectaciones generalizadas en viviendas. “No hubo evacuados y, salvo casos aislados en dos o tres puntos donde ingresó agua, la situación no pasó a mayores. Sí se vieron calles totalmente anegadas, con el agua llegando hasta los vidrios de los autos en algunos sectores”, puntualizó.

El intendente remarcó que la clave del impacto estuvo en la velocidad de la precipitación. “Cuando caen 100 milímetros en menos de una hora, se inunda cualquier ciudad del mundo. La diferencia es que, si los canales funcionan, el agua también baja rápido. Eso fue lo que ocurrió acá”, sostuvo.

El día después de la emergencia

El municipio avanza ahora en la etapa de reparación. “Queda recomponer calles de tierra que fueron lavadas y evaluar los sectores donde el escurrimiento no fue tan rápido. Vamos a trabajar con los técnicos para corregir esos puntos”, afirmó.

Reclamo de intendentes, interna peronista y proyección electoral

En paralelo, el jefe comunal se refirió al escenario político y económico, tras haber participado de una reunión de intendentes de todo el país en la Ciudad de Buenos Aires. “Fuimos cerca de 300 intendentes, de distintos signos políticos, con una preocupación común: la caída de recursos y la paralización de la obra pública”, explicó.

Según detalló, el reclamo central apunta a la falta de transferencias nacionales hacia las provincias. “Se habla de una deuda de 16 billones de pesos con la provincia de Buenos Aires. Eso impacta directamente en los municipios, porque se reduce la coparticipación y se hace cada vez más difícil sostener servicios básicos como la salud”, advirtió.

En ese contexto, cuestionó la ausencia de interlocutores del Gobierno nacional. “No hubo funcionarios que nos recibieran. Se entregó un petitorio, pero sin respuestas concretas. La situación es compleja en todos los distritos”, planteó.

También expresó su rechazo a eventuales concesiones viales con peajes. “No es el camino. Con lo que se recauda del impuesto a los combustibles se podrían hacer las rutas sin necesidad de concesionar. El problema es que esos recursos no se destinan a infraestructura”, afirmó.

La realidad localidad

El intendente Moccero describió un escenario económico adverso. “La actividad industrial está en caída. Cerró la fábrica de zapatillas más importante que teníamos, con más de 800 trabajadores, y eso golpeó fuerte al distrito. El comercio también se resiente y cada vez más gente recurre al municipio en busca de ayuda”, señaló.

Rumbo a 2027

Finalmente, al ser consultado por el futuro político, el intendente confirmó que no buscará una nueva reelección y adelantó el nombre de su posible sucesor. “Dentro del vecinalismo tenemos a Mauro Moccero, mi sobrino y actual jefe de Gabinete. Tiene experiencia, ya ha quedado a cargo del municipio en varias oportunidades y está muy firme. La idea es que sea el candidato en 2027”, afirmó.

En ese marco, también marcó una definición política hacia el interior del peronismo bonaerense. “Nosotros acompañamos el espacio Movimiento Derecho al Futuro y estamos a muerte con Axel Kicillof. Pero no estamos de acuerdo con una alianza con La Cámpora, por eso en la última elección fuimos con nuestro propio armado vecinal”, subrayó.

Con la ciudad ya normalizada tras el temporal, el episodio dejó al descubierto la vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos y, al mismo tiempo, reavivó el debate político en torno a la gestión, los recursos y el armado electoral de cara a los próximos años.