Jubilados: ANSES confirmó que la mínima llegará a $460.000 en mayo

La ANSES confirmó el nuevo incremento que recibirán los jubilados y pensionados a partir de mayo. Tras la validación de la inflación de marzo, que marcó un 3,4%, se aplicó la fórmula de movilidad automática que ajusta los haberes según el IPC de dos meses atrás, derivando en una suba del 3,38% para los ingresos del sector pasivo.

El dato central para los beneficiarios es el monto final que percibirán en sus recibos. Con la suma del nuevo haber base y la continuidad del bono extraordinario, la jubilación mínima ascenderá a 460.044,10 pesos, consolidándose como el ingreso de referencia para el mes entrante.

Detalles del haber y el bono de mayo

Sin considerar el refuerzo del bono, el haber jubilatorio base se ubicará en 393.174,10 pesos. La cifra de 460.044,10 pesos totales es el resultado de la aplicación del nuevo índice previsional sumado al refuerzo económico, una medida clave que el Gobierno mantiene para sostener el poder de compra de quienes perciben la mínima.

Este esquema de actualización automática, vigente desde abril de 2024, permite que las jubilaciones y pensiones se ajusten de manera constante mes a mes. El incremento del 3,38% es el resultado técnico de la variación de precios medida por el INDEC, eliminando discrecionalidades en los ajustes.

Cómo se actualizan los ingresos jubilatorios

La metodología actual utiliza como único parámetro el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con un desfase de dos meses. Esto garantiza que, al conocerse la inflación mensual, los jubilados puedan proyectar con exactitud el valor de sus ingresos jubilatorios. Esta previsibilidad se ha convertido en el pilar del sistema, permitiendo que los haberes sigan de cerca la evolución del costo de vida oficial.